Om Mathur becomes Chhattisgarh BJP state in charge बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी को बदल दिया है. डी पुरंदेश्वरी की जगह पर ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है. जबकि नितिन नवीन सह प्रभारी बने रहेंगे om mathur new incharge of chhattisgarh bjp

ओम माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त.

BJP National President JP Nadda चार दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे JP Nadda visit to Chhattisgarh. रायपुर की धरती से उन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े प्रहार किए. जेपी नड्डा ने सीएम बघेल पर एक परिवार की सेवा करने का आरोप लगा दिया. कांग्रेस की भारत जोड़ा यात्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा. जेपी नड्डा ने बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया. JP Nadda targets CM Baghel in Raipur

जेपी नड्डा का सीएम बघेल पर बड़ा हमला, एक परिवार की सेवा में लगे हैं सीएम.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने आरएसएस की बैठक को लेकर जानकारी साझा की है. आंबेकर ने कहा कि आरएसएस की बैठक हर साल होती है. संघ के कार्यक्रम पहले से ही तय हो जाते हैं.ऐसे में चुनाव से जुड़ी बातें निराधार है.RSS meeting in Raipur

रायपुर में आरएसएस की बैठक, सुनील आंबेकर ने दी जानकारी.

बिलासपुर में सीएम भूपेश पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निशाना साधा है.प्रहलाद पटेल ने सीएम भूपेश के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी.

सीएम भूपेश पर भड़के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पाकिस्तान से की थी बीजेपी की तुलना.

राहुल गांधी गुरुवार को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं. इसी बीच भाजपा ने राहुल के सफेद रंग के कपड़े और स्पोर्ट्स जूते को लेकर ट्वीट कर निशाना साधा है. जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार का दौर शुरू दो गया है.

राहुल गांधी के टी शर्ट पर बीजेपी का तंज, तो कांग्रेस ने मोदी के सूट को लेकर किया पलटवार.

छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग 12 सितंबर से शुरु होगी. आपको बता दें कि इस बार प्रदेश के कॉलेजों में कुल 191 सीटें बढ़ी हैं.जिनमें अलग-अलग कोर्स के हिसाब से प्रवेश लिए जाएंगे. इस साल प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज की 11482 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों का काउंसलिंग शेड्यूल जारी, 12 सितंबर से शुरुआत 191 सीटें बढ़ीं.

रायपुर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरु हो गया है. 10 दिनों तक गणपति की पूजा अर्चना के बाद अब भक्त उन्हें विदाई दे रहे हैं. खारुन नदी के महादेव घाट पर नगर निगम ने छोटी बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर बड़ी तैयारी की है. किसी भी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए गोताखोरों की टीम भी शिफ्ट के हिसाब से तैनात की गई है. वहीं बड़ी मूर्तियों के लिए बड़ी क्रेन लगाई गयी है.

रायपुर के महादेवघाट में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरु, निगम ने की है बड़ी तैयारी.

भिलाई के सेक्टर एक में हुए झूला हादसे में घायल हुए युवक की हालत गंभीर है.आपको बता दें कि इस मामले में गणेशोत्सव समिति की भी लापरवाही सामने आई है. समिति ने मेला लगाने के लिए तो परमिशन दे दिया है.लेकिन जिन लोगों ने झूले लगाए हैं उनके पास सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं है.

भिलाई झूला हादसा : युवक की हालत गंभीर, समिति पर उठे सवाल.

Ganesh Visarjan 2022 रायपुर में गणपति प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है. य्यारह दिनों तक बप्पा की पूजा के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है. रायपुर के कस्टम कॉलोनी टिकरापारा में हर साल की तरह गणपति पूजा की गई. ग्यारह दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद महादेव घाट पर गणपति बप्पा को विदाई दी गई है.

रायपुर में गणपति विसर्जन, कस्टम कॉलोनीवासियों ने दी बप्पा को विदाई.

बीजापुर के उसूर ब्लॉक में एक महिला आईईडी की चपेट में आ गई. जिसके कारण उसे गंभीर चोट आई है. महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया.जहां उसके आंख की गंभीर चोट की सर्जरी की गई. इस घटना में महिला के साथ चल रहीं अन्य महिलाएं भी घायल हुईं हैं.जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. naxal incident in Bijapur

बीजापुर के उसूर ब्लॉक में आईईडी ब्लास्ट, चपेट में आई महिला.