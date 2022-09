बीजापुर :जिले के उसूर ब्लॉक के अंतर्गत पुलिस को निशाना बनने के लिए आईईडी बम ब्लास्ट होने से एक महिला चपेट में आ ( IED blast in Usoor block of Bijapur ) गई. जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर लाया गया. महिला के पेट, चेहरे समेत आंख में चोट आई है. महिला के पूरे शरीर पर स्प्रिंगलर की चोट है. महिला के बाईं आंख पर गंभीर चोट आई (Woman injured in IED blast in Usoor block ) है.

कहां की है घटना : छत्तीसगढ़ को तेलांगाना को जोड़ने वाली सड़क में उसूर से तेंदूपत्ता बोनस पैसे लेकर गलगम होते हुए बुसापुर अपने घर जा रही महिलाओं ने अचानक धमाके की आवाज सुनी. महिलाओं ने पीछे मुड़कर देखा को उनकी एक साथी गंभीर रुप से घायल पड़ी थी. महिला का नाम रामबाई है. जो बुसापुर के रास्ते में लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गई. प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो महिलाएं जिस रास्ते में चल रहीं थी वहां नक्सलियों ने कई पर्चे फेंक रखे थे. ऐसे में एक महिला का पांव पर्चे पर पड़ा. और वो जैसे ही आगे बढ़ी तो धमाका हो गया. धमाके के कारण साथ चल रहीं महिलाएं भी घायल (naxal incident in Bijapur ) हुईं.

ये भी पढ़ें- बीजापुर के कोड़ेपाल में आईईडी ब्लास्ट

कहां किया गया महिला का इलाज : किसी तरह होश संभालते हुए जख्मी महिला को गलगम सीआरपीएफ 196 और 229 कैम्प लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बीजापुर भेजा गया. देर रात रामबाई काका के आंखों में आई चोट की सर्जरी की गई. जख्मी महिला के शरीर और चेहरे पर आइइडी में इस्तेमाल स्प्रिंगलर से चोट के निशान मौजूद हैं. इस घटना में घायल हुईं साथी महिलाएं भी अस्पताल में मौजूद (Bijapur News ) हैं.