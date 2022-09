रायपुर : राजधानी में 31 अगस्त को गणेश स्थापना के बाद शुक्रवार से गणेश विसर्जन का दौर शुरू हो (Immersion of Ganesh idols in raipur ) गया. राजधानी में गणेश विसर्जन 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक किया जाएगा . इसी कड़ी में शुक्रवार को महादेव घाट में राजधानी रायपुर के कई स्थानों से गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए लाई गई. जिसमें आकाशवाणी कॉलोनी की भी गणेश प्रतिमा शामिल थी. आकाशवाणी कॉलोनी के लोगों ने भगवान गणेश की स्थापना की थी. आज हवन पूजन के बाद इस प्रतिमा को महादेव घाट विसर्जन के लिए लाया गया. विसर्जन के पहले प्रतिमा की पूजा अर्चना कर आरती की गई. बाद में लोगों ने गणपति बप्पा के नारे के साथ इस मूर्ति का विसर्जन (Immersion of Ganesh idols started in Mahadevghat) किया.

नगर निगम ने की है व्यवस्था : मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगर निगम (Raipur nagar nigam ) ने व्यवस्था की है. यहां पर बड़े-बड़े क्रेन लगाए गए हैं. इन क्रेनों के माध्यम से बड़ी मूर्तियों का बनाए गए कुंड में विसर्जन किया गया. गणेश विसर्जन करने आए लोगों का कहना है कि 9 दिनों तक गणेश उत्सव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया. आज भगवान का विसर्जन करते समय मन को थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है. अगली बार फिर गणेश चतुर्थी का उन्हें इंतजार रहेगा

विसर्जन के लिए क्रेन की व्यवस्था : बता दें कि विसर्जन के लिए नगर निगम पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम विसर्जन कुंड के पास तैनात कर दिए गए. सुबह से ही महादेव घाट स्थित विसर्जन कुंड में छोटी और बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है.बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए लगभग 6 क्रेन भी लगाई गई है. इसके साथ ही छोटी मूर्तियों का विसर्जन गोताखोर के माध्यम से किया जा रहा है. सभी भक्तजन विसर्जन कुंड स्थल पर पहुंचकर अपनी मूर्तियों का विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विसर्जन कर रहे (Raipur news) हैं.

क्या है विसर्जन को लेकर व्यवस्था : 9 सितंबर से 12 सितंबर तक गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 8-8 घंटे की तीन शिफ्ट में 30-30 गोताखोरों की ड्यूटी भी लगाई गई है. यह दौरान पूरे शहर में 1000 से अधिक पुलिस जवान भी तैनात किए गए ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना विसर्जन के दौरान ना हो.