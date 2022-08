झारखंड में सियासी उथल पुथल के बीच आज रायपुर मेफेयर में रुके चार मंत्रियों को लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता वापस रांची लौट गए (Jharkhand minister return from Raipur) हैं.जहां सभी मंत्री कल हेमंत सोरेन की कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इससे पहले झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रायपुर आने की बात चल रही थी.लेकिन अचानक कार्यक्रम में फेरबदल हुआ

झारखंड में सरकार पर संकट के बादल छाए हैं.सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द वाले मामले को लेकर पूरी कैबिनेट और विधायक रायपुर में डेरा डाले है. इस बीच बड़ी खबर है कि रायपुर से झारखंड के चार मंत्री रांची रवाना हो गए हैं. इन मंत्रियों को रायपुर एयरपोर्ट पर लेने के लिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे थे.

झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में हैं. झारखंड राजनीति संकट को लेकर सीएम भूपेश ने बीजेपी पर वार किया है. हिमाचल प्रदेश रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महाराष्ट्र में 50 खोखा और झारखंड में 20 खोखा की बात चल रही है. बीजेपी नेता रमन सिंह उस बारे में जानकारी दें.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. अरुण साव ने कहा है कि सरकार पर अधिकारी कर्मचारियों को डराने का आरोप लगाया है. सरकार दूसरे राज्यों के विधायकों पर जनता के पैसे खर्च करने में लगी है.

fake Naxalites arrested in Gariaband गरियाबंद में नक्सली बनकर सरपंचों से वसूली करने वाले 6 फर्जी नक्सलियों को गरियाबंद पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस की स्पेशल टीम और साइबर सेल के जवानों ने पता लगाकर पूरी गैंग को पकड़ा.

जिला जेल धमतरी में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है. मौत का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है.घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया है.

राजधानी में पिछले 12 दिनों से वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रहे (forest workers begged in the name of CM Bhupesh ) हैं. वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बुधवार को प्रदर्शन स्थल के आसपास भीख मांगकर भूपेश सरकार के लिए बजट का पैसा इकट्ठा कर रहे (forest department workers strike in chhattisgarh) हैं.

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल का असर न्यायिक सेवा के साथ-साथ शासकीय सेवाओं पर भी पड़ा है. कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से लगभग 50 हजार मामलों की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है. हड़ताल के कारण छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

jagdalpur crime news ई कॉमर्स साइट में नौकरी के नाम पर जगदलपुर में ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

राजनांदगांव के बसंतपुर में बीते 24 घंटे में तीन हत्याएं हुई हैं. पुलिस सोमवार को हुए कत्ल की गुत्थी सुलझा नहीं पाई थी कि मंगलवार को एक बार फिर दो युवकों की हत्या हो गई.

