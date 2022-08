आजादी के 75 वी वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव (Amrit festival of freedom in the country) के रूप में मनाया जा रहा है. आजादी के 75 साल के मौके पर पूरे देश में त्यौहार जैसा आलम (har ghar tiranga abhiyaan will be organized in every house in Naxalgarh) है. इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर के 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है. छत्तीसगढ़ में भी 50 लाख घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है.

देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस महोत्सव में हर घर तरिंगा अभियान चलाया जा रहा है. हर कोई इस अभियान का हिस्सा बन रहा है. इस बीच बीजापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर लोग चिंतित हैं, क्योंकि नक्सली अक्सर इसका विरोध करते हैं. ऐसे में नक्सल क्षेत्रों में हर घर तिरंगा अभियान एक चुनौती से कम नहीं (Har Ghar tiranga campaign in Naxal affected areas of Bijapur is challenge ) है.

छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में आगजनी की घटना के कारण 8 लोगों की जान चली गई है. आगजनी के बाद अस्पताल को लेकर कई खुलासे भी सामने आए हैं. ईटीवी भारत की टीम ने शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का रियालिटी चेक किया. ईटीवी भारत की टीम सबसे पहले प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. अम्बेडकर अस्पताल (fire alarm in government hospitals of chhattisgarh) पहुंची. इस अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर हर फ्लोर में व्यवस्था है, इसके साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर के अलावा फायर अलार्म भी लगे हुए हैं.

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आयकर विभाग छापेमार कार्रवाई कर रही (IT raids on steel and power plant traders in Chhattisgarh) है. छत्तीसगढ़ में स्टील और पावर प्लांट कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है. आज सुबह 6 बजे आईटी की अलग-अलग टीमों ने निर्माण टीएमटी, ग्रेविटी स्पंज एंड पावर, धनकुण्ड स्टील और मारुति फेरो के ठिकानों पर दबिश दी है.

आजादी की 75 वीं वर्षगांठ को सम्पूर्ण भारतवर्ष में अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के रूप में मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में शासन के निर्देशानुसार जिले में हर नागरिक के मन में राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक ’हर घर तिरंगा’ अभियान (har ghar tiranga campaign) चलाया जाएगा. मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के संबंध में जानकारी (Women associated with Bihan scheme are making tricolor in Kanker)दी.

भिलाई रस्तोगी कॉलेज के फूड पॉइजनिंग मामले में पुलिस ने हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज किया है. स्मृति नगर पुलिस ने इस मामले में धारा 269, 270, 337, 304 ए के तहत हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दिया है. यहां के जल स्रोत में खामियां सामने आई हैं. सीएमओ ने कलेक्टर को रस्तोगी कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है. (Food Poisoning Bhilai Rastogi College)

कोरिया जिले के बिहारपुर वन परिक्षेत्र का मामला है. बिहारपुर से नगवां पहुंच वन मार्ग की लंबाई 10 किमी है. परिक्षेत्र के पूर्व प्रभारी रेंजर ने पहले ही करीब 6 किलोमीटर सड़क बना दिया था. बची चार किमी की डब्ल्यूबीएम सड़क का निर्माण वर्तमान प्रभारी रेंजर शंखमुनी पांडेय ने कराया है. जंगल के वन मार्ग निर्माण की राशि 15 लाख प्रति किमी के हिसाब से होती है. यानी 6 किमी 90 लाख का कार्य पूर्व प्रभारी रेंजर द्वारा और करीब 50 लाख का कार्य वर्तमान रेंजर ने कराया है.

बरसात का मौसम शुरू हो चुका है. ऐसे में मौसमी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है. प्रदेश में पहले से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. अब मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध मरीज और स्वाइन फ्लू के 11 मरीज मिल चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू, मंकीपॉक्स और कोरोना को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी चिंता जाहिर किया है.

भिलाई निगम के शहरी गौठान में महिलाएं सेनेटरी पैड बनाने का कार्य कर रही है. इसके लिए महिलाओं ने लगभग डेढ़ लाख की मशीन खरीदी है. सेनेटरी पैड बनाने के लिए महिलाओं ने काम शुरू कर दिया है. निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने महिलाओं को इस दिशा में आवश्यक निर्देश दिए. सेक्टर 2 की जगत जननी महिला स्व सहायता समूह ने कमजोर वर्ग की किशोरियों और महिलाओं तक इस पैड को पहुंचाने का जिम्मा उठाया (Self help group making sanitary pad in Bhilai) है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक नाबालिग ने अपने छोटे भाई पर गैती से हमला कर उसकी हत्या कर दी(Brother killed younger brother in Nava Raipur) है. आरोपी नाबालिग ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब छोटा भाई रात में गहरी नींद में सो रहा था. तभी आरोपी ने अपने छोटे भाई पर गैती से ताबड़तोड़ हमला कर (Murder in Nava Raipur) दिया. इससे 13 वर्षीय नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है.

