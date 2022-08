कांकेर : आजादी की 75 वीं वर्षगांठ को सम्पूर्ण भारतवर्ष में अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के रूप में मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में शासन के निर्देशानुसार जिले में हर नागरिक के मन में राष्ट्र और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक ’हर घर तिरंगा’ अभियान (har ghar tiranga campaign) चलाया जाएगा. मंगलवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के संबंध में जानकारी (Women associated with Bihan scheme are making tricolor in Kanker)दी.

कहां-कहां लगाए जाएगा तिरंगा : हर घर तिरंगा अभियान (har ghar tiranga 2022)के तहत आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर, कार्यालय, प्रतिष्ठानों में राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा. हर घर झंडा कार्यक्रम के लिए पुलिस विभाग, वन विभाग, महिला स्व-सहायता समूह, जिले के समस्त स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानों, ग्राम पंचायतों, गौठानों, स्वास्थ्य केंद्रों, धान खरीदी केंद्रों, शासकीय-गैर शासकीय बैंकों, आश्रम-छात्रावास, महाविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों एवं सभी प्रतिष्ठानों द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-har ghar tiranga Campaign :भारतीय तिरंगा और उससे जुड़ा इतिहास

महिला स्वसहायता समूह बना रही तिरंगा : कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप ही कार्यक्रम के तहत ध्वजारोहण हेतु निर्देशित किया है. हर घर झंडा कार्यक्रम के लिए तिरंगा झंडा की आपूर्ति जिले में बिहान योजना अंतर्गत गठित संकुल स्तरीय संगठन के महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के माध्यम से किया जा रहा है. विकासखंड स्तर पर आपूर्ति केंद्र के रूप में महिला स्व सहायता समूह के संकुल स्तरीय संगठन का चिन्हांकन किया गया है. हर घर झंडा कार्यक्रम से न केवल जनमानस में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी.बल्कि आमजन में देशभक्ति की भावना का भी विकास होगा.