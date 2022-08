रायपुर /बस्तर : आजादी के 75 वी वर्षगांठ को पूरे देश में अमृत महोत्सव (Amrit festival of freedom in the country) के रूप में मनाया जा रहा है. आजादी के 75 साल के मौके पर पूरे देश में त्यौहार जैसा आलम (har ghar tiranga abhiyaan will be organized in every house in Naxalgarh) है. इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभर के 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है. छत्तीसगढ़ में भी 50 लाख घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है. हर घर तिरंगा अभियान (har ghar tiranga abhiyaan) के तहत केंद्र सरकार जोरों शोर से हर घर में झंडा लगाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा (har ghar jhanda abhiyaan ) है. वहीं राज्य सरकार भी अमृत महोत्सव के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक प्रदेश में "स्वतंत्रता सप्ताह" मना रही है. मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी को घरों में तिरंगा लगाने का आग्रह किया है.





बस्तर में भी हर घर तिरंगा अभियान : रायपुर के मुख्य डाकघर (tiranga distribution from the main post office of Raipur) के व्यवसाय विकास विभाग के सहायक निदेशक एन.के राजपाल ने " अब तक हमें 36 हजार तिरंगे मिल चुके हैं. इसमें से 30 हजार तिरंगों को प्रदेश भर के डाकघर मुख्यालयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. बस्तर संभाग में हमने 5 हजार तिरंगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है.मंगलवार तक बस्तर के 20 डाकघरों ब्रांच ऑफिस और 46 सब डाकघरों से तिरंगे बिक्री हो रही हैं.आज से बस्तर संभाग के अन्य ब्रांच ऑफिस में भी तिरंगे मिलने चालू हो जाएंगे.अब तक बस्तर संभाग में 197 तिरंगे बेचे जा चुके हैं. बस्तर के ऐसे काफी इंटरनल डाकघर है. जहां तक पहुंचने में हमें मुश्किलें होती हैं. कोशिश की जा रही है कि वहां पर जल्द से जल्द हम तिरंगे उपलब्ध करा सके.''

ये भी पढ़ें- भारतीय तिरंगे ने छह बार बदला है अपना रंग





इंटरनल इलाकों में तिरंगा पहुंचने में हो रही देरी : रायपुर के मुख्य डाकघर के व्यवसाय विकास विभाग के सहायक निदेशक एन.के राजपाल ने कहा " बस्तर संभाग थोड़ा सेंसेटिव क्षेत्र है. बावजूद इसके तक तिरंगे को वहां के डाकघरों में पहुंचाने के लिए अब तक हमें कोई समस्या नहीं हुई हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे राज्य में जल्द से जल्द सभी डाकघरों में तिरंगे पहुंच (har ghar tiranga Campaign ) जाएं. ताकि जनता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डाकघर से तिरंगे की खरीदारी कर सके. जैसे-जैसे तिरंगो की खेप हमारे पास पहुंच रही है, हम उसे प्रदेश के डाकघरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे (har ghar tiranga Campaign in bastar) हैं.''