मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्पूर्ण निर्णय लिए गए. विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष का वेतन बढ़ाने के साथ ही स्थानांतरण नीति 2022 के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा.

28 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पारित हुआ. यह छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन ( संशोधन विधेयक) था. इस विधेयक के बाद विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है. आइये जानते हैं विधायकों और भूतपूर्व विधायकों को कितना वेतन और भत्ता मिलता (Chhattisgarh MLA Salary and Allowance Former MLA also gets facilities ) है.

छत्तीसगढ़ में में लाखों मतदाताओं के 2 जगहों की वोटर लिस्ट (Action against voters named in voter list at two places) में नाम है. अब ऐसे मतदाताओं की खैर (voters named in voter list at two places in Chhattisgarh) नहीं. क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने अब ऐसे मतदाताओं पर कार्रवाई की तैयारी कर ली (Chhattisgarh election commission) है.

राजधानी में गुरुवार को राष्ट्रीय संघर्ष समिति (ईपीएस 95 पेंशनर्स) अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राजेंद्र नगर स्थित एनएमडीसी के सभा कक्ष में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. EPS 95 Pensioners के तहत सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल (protest of EPS 95 pensioners in Raipur )हुए.

आजादी के बाद से ही रेल विस्तार में उपेक्षित अम्बिकापुर के लोग आज बेहद खुश हैं. दिल्ली तक सीधी ट्रेन अम्बिकापुर से (Dream of railway passengers going from Ambikapur to Delhi fulfilled) चली.आज इस पहली ट्रेन में यात्रा करने वाले पहले यात्रियों से हमने बातचीत (Ambikapur to Delhi new train started) की. यात्री बेहद उत्साहित हैं. खुशी का ठिकाना नही है. लोग इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं.

रायपुर दुनिया तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ती चली जा रही है. आईओटी के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है. बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि आजकल स्कूलों में भी साइंटिस्ट तैयार हो रहे हैं. बच्चों का रुझान आईओटी, मशीन लर्निंग और कोडिंग के क्षेत्र में बढ़ रहा है. रायपुर के एक निजी स्कूल के आठवीं क्लास के बच्चों ने भी सॉइल मॉइश्चर डिटेक्टर रोबोट बनाया है. अभी सिर्फ इस रोबोट का एक मॉडल बनाया गया है. यह रोबोट खेत या गार्डन में मॉइश्चर की कमी को डिटेक्ट कर यह बता देगा कि मिट्टी में कितना मॉइश्चर है और मिट्टी को पानी की जरूरत है या (Soil Moisture Detector Robot made by Class Eight children in Raipur) नहीं.

छत्तीसगढ़ के हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, वर्चुअल फ्रेंडशिप और नशीले पदार्थों के सेवन से युवा वर्ग मानसिक समस्या की गिरफ्त में जा रहे (Drug addiction and virtual friendship cause mental problems of youth in Chhattisgarh) हैं. करीब 22 फीसदी से ज्यादा वयस्क किसी ना किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं. गंभीर बात यह भी है कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में इस समस्या के इलाज के लिए दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है.

केंद्रीय पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह आज कोरबा दौरे पर हैं. केन्द्रीय मंत्री ने कोरबा में जिला पंचायत सभागृह में प्रशासन की समीक्षा बैठक ली. योजनाओं की समीक्षा करते वक्त जब राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना नरवा, गरवा की बात आई, तब उन्होंने जिला पंचायत सीईओ नूतन सिंह कंवर की जमकर क्लास लगा (Union Minister Giriraj Singh on Korba Visit) दी.

कांकेर में लगातार हो रही भीषण बारिश से सड़कें जलमग्न हो चुकी है. इस बीच वीडियो के माध्यम से कांकेर के कई भयावह दृश्य देखने को मिले हैं. साथ ही लोगों को बारिश में कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये दृश्य लगातार देखने को मिल रहा है. इस बीच केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव और शहर में सड़कों के निर्माण की पोल खुलती नजर आ रही (rain in Kanker exposed Prime Ministers Village Road Scheme) है.

बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई (Balod News) है. जहां डेढ़ वर्षीय बालक का शव खरखरा नहर की झाड़ियों में फंसा हुआ आज सुबह लगभग 5 बजे बरामद हुआ (Child body in Kharkhra canal of Balod). बच्चा बुधवार सुबह से लापता था. जिसे अंतिम बार मंच के पास देखा गया था. यह मामला अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 का बताया जा रहा है. बच्चे का नाम ऋहांश यादव पिता लेखराम यादव है. इस घटना के बाद से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

