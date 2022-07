बालोद : जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई (Balod News) है. जहां डेढ़ वर्षीय बालक का शव खरखरा नहर की झाड़ियों में फंसा हुआ आज सुबह लगभग 5 बजे बरामद हुआ (Child body in Kharkhra canal of Balod). बच्चा बुधवार सुबह से लापता था. जिसे अंतिम बार मंच के पास देखा गया था. यह मामला अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 का बताया जा रहा है. बच्चे का नाम ऋहांश यादव पिता लेखराम यादव है. इस घटना के बाद से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

लापता हुए बच्चे का मिला शव, जानिए मौत की वजह

कहां से लापता हुआ था बच्चा : नगर वासियों से मिली जानकारी के अनुसार जब बच्चे को अंतिम बार देखा गया तब वह वार्ड के ही घर के समीप से लगे मंच के समीप खेल रहा था. इसके बाद अचानक वह गायब हुआ तो उसकी खोजबीन शुरू की गई. बच्चे के गायब होने के बाद पूरे घर में माहौल सदमे से भरा था.



कब से हो रही खोज : जब बच्चा नहीं मिला तो इसकी सूचना स्थानीय अर्जुंदा थाने में दी गई जिसके बाद से पुलिस द्वारा लगभग 2 किलोमीटर की दूरी ग्राम मठिया तक खोजा गया परंतु पुलिस और नगर वासियों को किसी तरह की सफलता नहीं मिली क्योंकि पूरे बालोद में झमाझम बारिश हुई है और नदी नाले उफान पर हैं इसे देखते हुए नहर नाले में खोजबीन शुरू की गई.



तेज बहाव में शुरू किया गया खोजबीन : अर्जुंदा थाने की टीम ने तेज बहाव के बीच मासूम बालक को खोजना शुरू किया. लेकिन बीती रात तक सफलता नहीं मिल पाई थी. गुरुवार को एक बार फिर जब बालक को खोजना शुरू किया गया. तो बालक का शव नगर पंचायत क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूर खरखरा नाले में ग्राम ओडरसकरी के समीप (Missing childs body found in Balod) मिला.



कार्रवाई में जुटी पुलिस :आज सुबह तकरीबन 5:00 बजे लापता बालक का शव नाले में झाड़ियों में फंसा हुआ मिला जिसके बाद पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही (Arjunda police of Balod started investigation in the case)है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर फैल गई है.