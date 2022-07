सरगुजा : आजादी के बाद से ही रेल विस्तार में उपेक्षित अम्बिकापुर के लोग आज बेहद खुश हैं. दिल्ली तक सीधी ट्रेन अम्बिकापुर से (Dream of railway passengers going from Ambikapur to Delhi fulfilled) चली.आज इस पहली ट्रेन में यात्रा करने वाले पहले यात्रियों से हमने बातचीत (Ambikapur to Delhi new train started) की. यात्री बेहद उत्साहित हैं. खुशी का ठिकाना नही है. लोग इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं.



अंबिकापुर के लिए ऐतिहासिक पल, दिल्ली के लिए निकली डायरेक्ट ट्रेन

क्या है यात्रियों की राय : अम्बिकापुर (ambikapur railway station) से दिल्ली जाने वाली पहली ट्रेन के AC कोच में यात्रा कर रहे लोगों से ETV भारत ने बातचीत की. पहले यात्री पप्पू जायसवाल बताते हैं "आज बहुत खुशी मिल रही है. क्योंकि पहले हम लोगों को दिल्ली जाने के लिए रायपुर जाना पड़ता था. फिर रायपुर से दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ती थी.फर्स्ट डे आज उद्घाटन भी हो रहा है और हम लोग सफर भी कर रहे हैं. हम लोगों को खुशी मिल रही है. जिन लोगों के संघर्ष की वजह से आज ये ट्रेन मिली है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद कहते हुए मैं आज की यह यात्रा कर रहा हूं"



किनका हो रहा गुणगान : दूसरे यात्री सत्यनारायण चौबे ने बताया "मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है. हमारे सरगुजा के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. हमने कभी सोचा नही था, वो मोदी जी ने कर दिखाया. मोदी जी के राज में सब कुछ ठीक है.बहुत ही अच्छा मैं अनुभव कर रहा हूँ"







1978 से 1999 तक चली दिल्ली बोगी :अम्बिकापुर आजादी के बाद वर्षों तक ट्रेन लाइन से कटा रहा. आज भी सरगुजा संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर से सिर्फ एक ही रेल लाइन निकलती है. जो इसे मध्यप्रदेश के अनूपपुर से जोड़ती है. सरगुजा के लोग वर्षो से अम्बिकापुर में रेल विस्तार और दिल्ली तक सीधी ट्रेन की मांग करते आ रहे थे. 1978 में एक बोगी अम्बिकापुर को दिल्ली के लिये मिली जिसे बाद में 1999 में बंद कर दिया गया. यह बोगी शहडोल विश्रामपुर ट्रेन में जुड़कर विश्रामपुर से अनूपपुर तक जाती थी . अनूपपुर से कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस में जुड़कर दिल्ली पहुंचती थी. तब अम्बिकापुर तक रेल लाइन नही थी. 25 किलोमीटर पहले विश्रामपुर तक ही ट्रेन आती थी. इस बोगी को सरगुजा के पूर्व सांसद लरंग साय बोगी के नाम से भी जाना गया.



पीएम मोदी ने देवेश्वर सिंह से किया वादा निभाया : दिल्ली तक सीधी ट्रेन और रेल विस्तार के लिए वर्षों से सरगुजा के लोगों ने संघर्ष किया है. रेल संघर्ष समिति ने लगातार केंद्र सरकार से पत्राचार और अन्य माध्यम से इसकी मांग की है. पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह ने भी इसके लिये लंबी लड़ाई लड़ी है. पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह को फोन कर उनका हाल चाल जाना था. फोन पर बातचीत के दौरान देवेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री से दिल्ली तक सीधी ट्रेन की मांग की थी, जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन और ही ट्रेन देने का आश्वासन दिया था. आज प्रधानमंत्री ने देवेश्वर सिंह से किया अपना वादा पूरा कर दिया.





जल्द होगा बरवाडीह रेल लाइन का विस्तार :इसके अतिरिक्त अम्बिकापुर से झारखंड कलकत्ता मेन लाइन को जोड़ने के लिये रेल लाइन विस्तार, अम्बिकापुर से उत्तरप्रदेश को जोड़ने के लिए रेनुकूट तक रेल लाइन विस्तार और अम्बिकापुर को अपने ही प्रदेश के जिलों और राजधानी से जोड़ने के लिये उदयपुर से कोरबा तक रेल लाइन विस्तार की मांग भी लंबे समय से लोग कर रहे हैं. आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनमें से एक रेल लाइन विस्तार के संकेत भी दे दिए हैं. उन्होंने अम्बिकापुर से बरवाडीह रेल लाइन के सबंध में संकेत दिये हैं.



कब से हो रहा है संघर्ष : रेल संघर्ष समिति के अलावा क्षेत्र के युवाओं ने सोशल मीडिया में भी एक आंदोलन छेड़ रखा था. सरगुजा मांगे रेल विस्तार के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया. सोशल साइट्स पर की गई मांगों पर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रतिक्रिया भी दी थी. स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी अपनी सरकार से लगातार मांग कर रही थी. वहीं अम्बिकापुर विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री टी एस सिंहदेव (Minister TS Singhdeo) भी रेल विस्तार के लिये नियमित रेल मंत्री को पत्र लिख रहे थे. रेल मंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सरगुजा के लिए मांग रखी थी. इतने प्रयासों के बाद सरगुजा को दो सफ़लता मिली है.इनमें से एक था दिल्ली तक सीधी ट्रेन जो आज शुरू हो गई. वहीं दूसरी मांग बरवाडीह तक रेल लाइन विस्तार भी जल्द पूरा होगा, क्योंकि रेल मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं. वहीं मंत्री रेणुका सिंह ने भी इस काम की प्रगति की पुष्टि की है.