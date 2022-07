देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने आज (सोमवार) शपथ ली. द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, "मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं, जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था. स्वतंत्र भारत के नागरिकों के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी. ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर-सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है."

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा (CG Vidhan Sabha Monsoon Session) है. सोमवार को सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष ने सरकार को रेडी टू ईट फूड की सप्लाई और गोबर खरीदी के मुद्दे पर (Uproar in House over employees strike ) घेरा. इसके अलावा साल 2018 से भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही (issue of supply of ready to eat food) है. उसको लेकर भी सदन में विपक्ष ने सरकार से सवाल किया. सदन में छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा भी (CG Legislative Assembly) गूंजा.

CG Governement Employee Strike: छत्तीसगढ़ में केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 5 दिवसीय हड़ताल सोमवार से शुरू हुई है. कर्मचारियों की हड़ताल से 56 विभागों के कामकाज ठप हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र के चौथे दिन गौठान, गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट को लेकर सदन में सवाल उठाया गया. इतना ही नहीं रेडी टू ईट का मामला सदन में गूंजा.

कांकेर की बेटियों ने कमाल किया है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बेटियों ने हिमाचल के देव टिब्बा पहाड़ी को फतह किया (Kanker daughters conquered the snowy mountains) है.

रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर प्रदर्शन किया(Protest on the demand for compassionate appointment in Raipur) है.

दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी की जय शक्ति स्व सहायता समूह की महिलाएं तालाबों में विभिन्न तरह की रंगीन मछलियों का पालन कर रही हैं. उसे बेचकर स्व सहायता समूह की ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से (Rural women self reliant through fish farming in Durg) आत्मनिर्भर बन रही हैं.

छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृति संवर्धन सेवा समिति ( Chhattisgarh Mahtari Culture Promotion Service Committee) ने हरेली पर्व को धूमधाम से मनाने का निर्मणय लिया है. जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है.

जांजगीर चांपा में रेलवे ओव्हर ब्रिज को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर खींचतान होने के आसार (Politics on Khoksa Rail Bridge in Janjgir Champa) हैं.

कोरबा में एक चीतल कुएं में गिर गई. बताया जा रहा है जंगली कुत्तों से बचने की फिराक में चीतल अंदर गिरी(Chital fell in the well in Korba)होगी.

