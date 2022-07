कोरबा : कोरकोमा के संवरा मोहल्ले में एक चीतल सूखे कुएं में गिर (Chital fell in the well in Korba) गया. वन विभाग के अनुसार बरसात के मौसम में ग्रामीणों के खेत और बाड़ी हरे भरे रहते हैं. चारे की लालच में आकर चीतल जंगल से लगे बाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं. इसी दौरान कुत्तों की नजर चीतल पर पड़ी होगी. कुत्तों के दौड़ाने पर चीतल सूखे कुएं में गिर गई होगी. यह घटना बीती रात की है. सुबह करीब 6:00 बजे वन विभाग को ग्रामीणों की ओर से सूचना मिली कि कोरकोमा गांव में एक सूखे कुएं में चीतल गिर गई (Chital fell in the well of Korba Korkoma) है. सूचना पाकर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और चीतल को बाहर निकालने का इंतजाम किया.चीतल के शरीर पर खरोंच के निशान है. कुएं में गिरने से उसके पैर में भी चोट आई है. जिसकी वजह से वह ठीक तरह से चल नहीं पा रही है.

सूखे कुएं में गिरी चीतल वन विभाग ने किया रेस्क्यू

वन विभाग के कर्मचारियों ने कोरकोमा गांव पहुंचकर तत्काल चीतल को पहले तो कुएं से बाहर (chital rescued by korba forest department) निकाला. इसके बाद जिले में ही वेटनरी डॉक्टर से उसका इलाज करवाया है. चीतल फिलहाल स्वस्थ है, लेकिन पैर में चोट और शरीर पर खरोंच के निशान हैं. जिसकी वजह से उसे बेहतर देखभाल के लिए कानन पेंडारी भेजा जा रहा है.

बेहतर इलाज के लिए कर रहे रेफर : कोरकोमा रेंज में पदस्थ रेंजर सियाराम करमाकर (Korba Korcoma Ranger Siyaram Karmakar) ने बताया कि "हमें सुबह 6:00 बजे सूचना मिली थी. जिसके अनुसार चीतल सूखे कुंआ में गिर गई है. हमने चीतल का सफल रेस्क्यू किया है. जिसे कुछ चोट आई है. चलने फिरने में परेशानी है. बेहतर देखभाल और इलाज के लिए उसे कानन पेंडारी भेज रहे हैं. अक्सर ऐसा होता है जब चीतल गांव की ओर आ जाते हैं, और वह कुत्तों के नजर में आते हैं. जिसके बाद कुत्ते चीतल का शिकार करने के लिए उसे दौड़ाने लगता हैं.''