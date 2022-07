जांजगीर चांपा : जिला के प्रत्येक सोमवार को जनता की समस्या सुनने के लिए कलेक्टर द्वारा जन दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की गई (Politics on Khoksa Rail Bridge in Janjgir Champa)है. आज जन दर्शन में 65 लोग अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की. वहीं कलेक्टर के जन दर्शन में कांग्रेसियों ने भी 9 साल से निर्माण हो रहे खोखासा ओवर ब्रिज को पूरा कराए जाने की मांग की .9 साल पहले केंद्र सरकार ने जांजगीर और चांपा के बीच खोखसा रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज की घोषणा की और कार्य शुरू किया. लेकिन ठेकेदार ने ओवर ब्रिज को बनाने में तय समय को पार कर उतना ही और समय लेने के बाद भी पूरा नहीं किया.

बीजेपी लगा रही सरकार पर आरोप : रेलवे ओवर ब्रिज को पूरा करने की मांग को लेकर जिले में लगातार राजनीति होती रही है . कभी बीजेपी ने राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा कर आंदोलन की शुरुआत की. बीजेपी विधायक नारायण चंदेल (BJP MLA Narayan Chandel) ने विधानसभा सत्र में भी मामले में सरकार को घेरने की बात कही (Allegations on the state government regarding the rail bridge in Janjgir Champa) है. अब कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू (Former MLA Chunni Lal Sahu) और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेशाध्यक्ष ने ओवर ब्रिज को शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.



सांसद पर लगाए आरोप : अकलतरा विधान सभा के पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू ने कहा कि '' जब यूपीए की केंद्र में सरकार थी और अकलतरा में भी निर्माणाधीन आरओबी कई वर्षो से अटका पड़ा था. तब उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर जनता की समस्या से अवगत कराया था. केंद्र सरकार ने जल्द ही ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य पूरा किया था,अब खोखसा ओवर ब्रिज में बीजेपी के विधायक सांसद केंद्र सरकार को पत्र क्यों नही लिखते. लंबे समय से रुके काम को पूरा करने में पहल क्यों नही करते. इसका जवाब मांगा है ,उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने ओवर ब्रिज की सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है और रेलवे का गार्डर लांचिंग का कार्य बच गया है. जिसे केंद्र सरकार के रेलवे के माध्यम से कराया जाना है.





कितना काम है बाकी : खोखसा ओवरब्रिज निर्माण के लिए 15 करोड़ 81 लाख की स्वीकृति दी गई थी. विभाग द्वारा 17 जनवरी 2013 को वर्क आर्डर जारी किया गया था. हालांकि ओवर ब्रिज निर्माण कार्य जून 2014 से प्रारंभ हुआ, विभाग द्वारा संबंधित ठेकेदार को 31 मार्च 2016 तक निर्माण पूरा करने का समय दिया गया था, लेकिन समयाविध पूर्ण होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो सका. विभाग द्वारा ठेकेदार को निर्माण कार्य की समयावधि बढ़ाकर मार्च 2017 कर दिया गया था. वहीं निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है. अब रेलवे ने 2 गार्डर लांच कर दिया है और 4 गर्डर लांच होना बाकी है. 9 साल से चल रहे आरओबी निर्माण पर अब कांग्रेसी भी सक्रिय होने लगे है और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं.