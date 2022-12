विष्णु सहस्त्रनाम पाठ गोल्डन बुक में दर्ज

रायपुर: राजधानी के गुढ़ियारी के तिलक नगर स्थित बालाजी मंदिर में 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक पांच दिवसीय विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का जाप लगातार किया गया. तेलुगु समाज के लोगों ने इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम पाठ के इस कार्यक्रम में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे शहरों से भी लोग शामिल हुए. इस आयोजन को लेकर आंध्र एसोसिएशन के साथ ही तेलुगु समाज के महिला और पुरुषों में भी उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला.



"गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया वेरीफाई": दिल्ली से आए एशिया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि डॉ मनीष विश्नोई ने बताया कि "ऐसे कारनामों और विचित्र घटनाओं को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया जाता है, जो दुनिया में पहली बार और अद्भुत होने के साथ ही बड़ी संख्या में हो रहे हों. आंध्र एसोसिएशन रायपुर ने एक एप्लीकेशन भेजा था कि रायपुर में भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ 5 करोड़ की संख्या में किया जाना है. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने सभी आंकड़ों को वेरीफाई किया. फिर टीम भेजी गई. इस टीम ने बारीकी से वीडियो और फोटोग्राफ्स के जरिए निरीक्षण करने के बाद अधिकृत रूप से रायपुर आंध्र एसोसिएशन का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है. आंध्रा एसोसिएशन को सर्टिफिकेट भी दिया गया है."



"5 दिनों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया": आंध्र एसोसिएशन के संयुक्त सचिव वाईसी राव ने बताया कि "लोक कल्याण, जन कल्याण और मानव कल्याण की भलाई के लिए 5 दिनों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 5 करोड़ 25 लाख विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया गया. जिसमें प्रतिदिन तेलुगु समाज के 500 महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन में प्रदेश के रायपुर सहित भिलाई, आंध्रा और विशाखापट्टनम से भी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. भक्तों के द्वारा सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया गया. समाज के ब्राह्मणों के द्वारा लगातार सुबह शाम पाठ जारी रहा. पूरे भारतवर्ष में इस तरह का यह पहला आयोजन है."

"आयोजन निर्विघ्न रुप से सफल और संपन्न हुआ": आंध्र एसोसिएशन के सामाजिक कार्यकर्ता बी शैलजा ने बताया कि "5 दिनों के इस कार्यक्रम में पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई. 17 दिसंबर से भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ का आयोजन शुरू किया गया. जिसका बुधवार को आखिरी दिन था. कार्यक्रम का आयोजन निर्विघ्न रुप से सफल और संपन्न हुआ. सभी भक्तजनों ने ऊर्जा और पूरे भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के इस आयोजन में पूरी तन्मयता से अपनी भागीदारी निभाई."