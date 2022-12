पंडित विनीत शर्मा ज्योतिष एवं वास्तुविद

रायपुर: नए साल में शनि का प्रभाव इन राशियों के लिए बलवान होकर सामने 2023 is good for these zodiac signsआएगा. Horoscope 2023 जिसका मतलब शनि इन राशियों के लिए शुभ है. शनि की अनुकूलता भी देखने को मिलेगी. zodiac sign prediction

कुंभ राशि: कुंभ राशि शनिदेव की स्वयं की राशि मानी जाती है. कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज माने गए हैं. इस राशि में शनि देवता मूलत्रिकोण के माने गए हैं. यहां पर शनि का प्रभाव आगामी ढाई वर्षो तक रहेगा. मकर संक्रांति के तुरंत बाद शनि का आगमन इस राशि में होगा.New Year Yearly Horoscope 2023 Prediction



मेष राशि: मेष राशि के जातकों को पुराना पैसा डूबा हुआ धन और नए काम मिलने के अवसर बनेंगे.



वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को उत्साह का वातावरण मिलेगा. ऐसे जातकों को सक्रियता से लाभ मिलेगा. वृषभ राशि के जातक अधिक मेहनत से लाभ कमाएंगे.



मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों को विदेश यात्रा लंबी यात्रा धर्म-कर्म से जुड़ने का अवसर मिलेगा. आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति होगी. लंबी यात्राओं से कार्य सिद्ध होंगे. परिश्रम से लाभ मिलेगा. पितृ पक्ष से लाभ मिलने की संभावना. जमीन जायदाद स्थाई संपत्ति में विनिवेश की संभावना और आपसी रिश्तो में सुधार के योग बनेंगे. इसी तरह से इस राशि के जातकों को नए मित्र नए समीकरण मिलेंगे. वैवाहिक जीवन में सुधार के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में परिश्रम से अनुकूलता मिलेगी. मित्रों का रचनात्मक सहयोग मिल सकता है. 2023 is good for these zodiac signs



कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा. शत्रु पक्ष पराजित होंगे. विरोधी कमजोर होंगे. आय के स्रोत बढ़ेंगे. विवादों पर विजय मिलेगी और ऋण कम होंगे. Horoscope 2023 Prediction



तुला राशि: तुला राशि के जातकों को लाभ के अवसर मिलेंगे. सहयोगी साथ देंगे. माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा. मित्रों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगेगा.



धनु राशि: धनु राशि के जातक का साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगा. गुरु ग्रह की अनुकूलता मिलेगी. पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना. चिंतन विवेक और बुद्धिमत्ता से बड़े काम सिद्ध होने की संभावना. ज्ञान अर्जन का मौका मिलेगा. दोस्तों का साथ आपको मिलता रहेगा.