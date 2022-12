कोरोना संक्रमण से निपटने रायपुर में तैयारी पूरी

रायपुर: राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में ईटीवी भारत ने अम्बेडकर अस्पताल की जनसंपर्क अधिकारी शुभ्रा सिंह से बात की. उन्होंने बताया कि "कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अस्पताल में पूरी तैयारी है. वर्तमान में अस्पताल में कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं है. अस्पताल में टेस्टिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को लेकर सारी व्यवस्था है.



अंबेडकर अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार: अस्पताल पीआरओ शुभ्रा सिंह ने बताया कि "वर्तमान में कोविड 19 से निपटने के लिए अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड वॉर्ड तैयार है. जिनमें 60 सामान्य बैड, 20 आईसीयू, वेंटीलेटर, 4 ट्राइएज बेड है. इसके साथ ही 6 नर्स स्टाफ और 6 डॉक्टर की टीम लगी है, जिनमे 2 डॉक्टरों की ड्यूटी ओपीडी में शिफ्टवाइज लगाई जाती है. वर्तमान में अस्पताल में 3000 पीपीई किट और N95 मास्क है. वही 1600 एंटीजन टेस्ट किट है. आने वाले दिनों में जब जरूरत होगी. आवश्यकतानुसार बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी."



ऑक्सीजन की है भरपूर व्यवस्था: पीआरओ शुभ्रा सिंह ने बताया कि "अस्पताल में 1450 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट राज्यशासन के द्वारा स्थापित है. इसके साथ ही 960 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन जेनरेटर प्लांट पीएम केयर्स योजना के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है. 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक के माध्यम से अतिरिक्त भंडारण है. इन सबके अलावा 530 ऑक्सिजन सिलेंडर की अतिरिक्त सुविधा बैकअप के रूप में है."



कोरोना की दोनों लहरों में थी अस्पताल में यह व्यवस्थाएं: पीआरओ शुभ्रा सिंह ने बताया कि "कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पताल में कुल 500 डेडिकेट कोविड बैड थे, जिनमें 100 बेड वेंटिलेटर के थे.



इमरजेंसी में कोविड से लड़ने के लिए हैं तैयार: डायरेक्टर ऑफ एपिडेमिक कन्ट्रोल एंड प्रवक्ता स्टेट कोविड कन्ट्रोल डॉ सुभाष मिश्रा ने बताया " रायपुर जिला के सारे अस्पताल पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है. किसी भी इमरजेंसी में कोविड से लड़ने के लिए आइसोलेशन वार्ड को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा. सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं और मरीजों को मॉनिटर कर रहे हैं. अस्पतालों में ऑक्सीजनेटेड बेड भी उपलब्ध है."



रायपुर में तीन बड़े अस्पताल कोविड के लिए तैयार: स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर शहर में तीन बड़े डेडीकेटेड अस्पताल है, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माना अस्पताल और रायपुर एम्स है. बाना अस्पताल में कुल 100 बेड हैं, जिनमें 76 जनरल बेड और 24 आईसीयू बेड से, वही 9 बेड वेंटिलेटर वाले हैं. रायपुर एम्स में कुल 500 बेड हैं, जहां 446 सामान्य बेड, 54 आईसीयू बेड, 73 वेंटिलेटर वाले बेड हैं.