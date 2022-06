जांजगीर में राहुल को बचाने का ऑपरेशन जारी है. पूरा प्रशासनिक अमले के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान जुटे हुए हैं. टनल की खुदाई जारी है. रोबोट अपग्रेड कर रहे हैं. सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर परिजनों से बात कर राहुल को बाहर निकालने की पूरी उम्मीद जताई.

Janjgir Champa Borewell Rescue: राहुल को बचाना है...रेस्क्यू अभियान जारी पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनांदगांव जिले के नगर पंचायत छुरिया में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बने 100 दुकानों की आबंटन प्रक्रिया को लेकर विवाद की (Controversy over allocation of shops built under Chief Minister Swavalamban Yojana) स्थिति है. प्रभावितों एवं बेरोजगारों को छोड़कर पैसे वालों को रातों-रात दुकान की चाभी सौंप दी गई है. बताया जा रहा है कि आबंटन सूची में जिनका नाम नहीं है, उन्हें भी एक नहीं दो-दो दुकानें दे दी गई है. हाल यह है कि नगर पंचायत में ढ़ेरो शिकायतें होने के बाद भी अधिकारी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं.

राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बने दुकानों के आवंटन पर विवाद पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के 600 किसानों से मक्का खरीद 7 करोड़ का भुगतान बकाया है. पखांजूर के व्यापारी सुमन राय के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. किसानों ने पखांजूर में पुलिस थाना के सामने शनिवार सुबह 9 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू कर किया. किसानों का कहना है कि आरोपी को उनके सामने लाया जाए, वह बताएगा भुगतान कब और कैसे करेगा ?

कांकेर में किसान क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, जानिए वजह पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर जिले के एक थानांतर्गत कॉलेज छात्रा से पाकिस्तानी नंबर से वाट्सएप पर दोस्ती कर उससे ब्लैकमेलिंग की गई. छात्रा की फोटो वायरल करने की धमकी देते ब्लेकमेलर ने छात्रा से 25 लाख रूपए की डिमांड की. छात्रा ने पैसे नहीं दिए तो उसकी आपत्तिजनक फोटो उसके जान पहचान वाले नंबरों में वाट्सअप के माध्यम से वायरल कर दी. छात्रा शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची. पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ ब्लेकमेलिंग और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कांकेर में पाकिस्तानी नंबर से छात्रा के साथ क्या हुआ ? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) घटा दिया है. जिससे डीजल 7 रुपये और पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है. छत्तीसगढ़ में डीजल के दाम में 6 रुपये 90 पैसे से 7 रुपये 43 पैसे की कमी आई है. पेट्रोल में 8 रुपये 60 पैसे से 9 रुपये 16 रुपये की गिरावट आई है. तेल के दामों में एक्साइज ड्यूटी घटाने से आम लोगों को कुछ राहत मिली है. छत्तीसगढ़ में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर (chhattisgarh petrol diesel price today)है.

CG Petrol Diesel Price Today: छत्तीसगढ़ में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को तीन दिवसीय सरगुजा संभाग के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए. भूपेश बघेल ने कहा कि "सरगुजा के बाद बस्तर उसके बाद फिर अब जशपुर जा रहा हूं. बीजेपी के बस्तर बदल रहा है पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, बीजेपी के नेता बस्तर जाएंगे तभी पता चलेगा, उल्टा चश्मा पहनेंगे तो कहा से दिखेगा" (Bhupesh Baghel seeks reply from PM Modi ).

देश में बने माहौल पर भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से किस चीज की मांग की पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं. आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है. गुरुवार को एक दिन पहले ही चोरों ने आधा दर्जन से अधिक घरों में सेंधमारी की थी. शातिर चोरों ने दुकानों को भी निशाना बनाया. शातिर चोरों ने सिटी सेंटर मॉल के पीछे आधा दर्जन दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोर दुकानों से लगभग 15 लाख रुपये कैश लेकर नौ दो ग्यारह हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर सिविल लाइन सीएसपी समेत तमाम अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है.

रायपुर में क्यों टूट रहे दुकानों के ताले पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister Raman Singh ) और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दो दिवसीय प्रवास पर अपने गृह जिला कवर्धा पहुंचे. इस दौरान रमन सिंह शहर के गाँधी मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 08 साल पूर्ण होने पर गरीब कल्याण जन सभा कार्यक्रम में शामिल हुए. रमन सिंह ने इस दौरान कहा कि भूपेश सरकार जहां जहां जाती है हर चुनाव में बन्टाधार करके आती है.

रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर कवर्धा में साधा निशाना पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सट्टा संचालन करने वाले 11 सटोरियों को पुलिस ने शनिवार को नकदी रकम और सट्टा पट्टी के साथ गिरफ्तार किया (Gambling bets came in Raipur ) है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट (Raipur Cyber ​​Crime Team) की संयुक्त टीम ने सट्टा का संचालन करने वाले 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सटोरियों के खिलाफ धारा 4 (क) जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

रायपुर में जुआ सट्टा खेलने वालों की आई शामत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान की कड़ी में आज जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा अंतर्गत बटईकेला (Chief Minister Bhupesh Baghel visit to Jashpur) पहुंचे. मुख्यमंत्री यहां जब भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे, तभी ग्रामीण महिला बुधमती बाई चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि ''क्षेत्र में स्टील प्लांट लगना (Protest against steel plant in Tanger village of Kansabel) प्रस्तावित है, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र में स्टील प्लांट नहीं चाहिए''. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ''अगर स्टील प्लांट को लेकर प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित नहीं होगा तो प्लांट नहीं लगेगा''

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर में महिला को दिया बड़ा आश्वासन पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें