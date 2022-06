जशपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान की कड़ी में आज जशपुर जिले के पत्थलगांव विधानसभा अंतर्गत बटईकेला (Chief Minister Bhupesh Baghel visit to Jashpur) पहुंचे. मुख्यमंत्री यहां जब भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे, तभी ग्रामीण महिला बुधमती बाई चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि ''क्षेत्र में स्टील प्लांट लगना (Protest against steel plant in Tanger village of Kansabel) प्रस्तावित है, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र में स्टील प्लांट नहीं चाहिए''. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ''अगर स्टील प्लांट को लेकर प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित नहीं होगा तो प्लांट नहीं लगेगा''



आय बढ़ाने पर दिया जोर : मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए (Chief Minister Bhupesh Baghel in Jashpur Bataikala) कहा कि '' राज्य में 14 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती तीन साल के भीतर हुई है. वहीं अन्य विभागों में भी बड़ी संख्या में लगातार नौकरियां दी जा रही हैं. बीते साढ़े तीन साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनेक अभिनव योजनाएं शुरू की हैं, जिससे राज्य में कृषि की ओर रुझान बढ़ा है और इससे कृषि का रकबा बढ़ने के साथ किसानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 65 प्रकार के वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी, गोबर खरीदी जैसे अभिनव पहल के बाद गौठानों को रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है. जहां अनेक तरह के आजीविकामूलक गतिविधियों का संचालन हो रहा है.''



प्रदेश ने मुश्किल वक्त में खुद को संभाला : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel ) ने कहा कि ''छत्तीसगढ़वासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार कवायद कर रही है। कोरोना काल में जब पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थीं, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तब छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम अनवरत रूप से जारी रहा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को काम मिला. राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं.यदि उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा. आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है.''

क्यों उठी स्टील प्लांट की बात : आपको बता दें कांसाबेल के टांगर गांव (Protest in Tanger village of Kansabel) में बीते दिनों स्टील प्लांट लगने को लेकर जमकर विवाद हुआ था. जिसे लेकर ग्रामीणों सहित राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोल दिया था. स्टील प्लांट के विरोध में भाजपा ने आंदोलन किया था. जिसके बाद मामला शांत हुआ .इसी मामले को लेकर जन चौपाल के दौरान ग्रामीण महिला ने स्टील प्लांट नहीं लगाने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की थी.