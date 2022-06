देश में बेरोजगार युवकों के लिए रेलवे मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू (railway recruitment exam) की है. इस भर्ती में देशभर से परीक्षार्थी कई शहरों में आयोजित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुचेंगे.

रेलवे का देने जा रहे हैं पेपर तो हो जाईए टेंशन फ्री

भिलाई इस्पात सयंत्र में लगातार हादसे (bsp plant accident) के बाद प्रबंधन में अब हड़कंप सा मच गया है. पिछले एक सप्ताह में दो ठेका श्रमिकों की जहां मृत्यु हो चुकी है. तो वहीं पांच श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिसके कारण सयंत्र प्रबंधन दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इधर सयंत्र के भीतर हो रहे हादसे के (Frequent accidents in BSP plant)बाद यूनियन की तरफ से भी ठेका श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है.

बीएसपी प्लांट हादसा : श्रमिक की मौत पर अनुकंपा नियुक्ति, दो अधिकारी सस्पेंड

बिलासपुर में गांजा तस्करी करते दो शातिर बिलासपुर पुलिस के हत्थे चढ़े (Ganja smuggling in Bilaspur) हैं. तस्करों से 71 किलो गांजा और कार जब्त किया गया है. पुलिस को चकमा देने आरोपियों ने कार में एडवोकेट का साइन बोर्ड लगाकर रखा था.दोनों गांजा तस्कर मंगला के रहने वाले हैं. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

न्यायधानी में एडवोकेट लिखी गाड़ी में गांजा तस्करी

दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ 231 बटालियन की देखरेख में कोण्‍डासांवली से जगरगुण्‍ड़ा के मध्‍य आने वाले सुदूरवर्ती गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य जारी(IED bomb recovered in Dantewada) है. यह सड़क मार्ग बन जाने से नक्सलियों को काफी नुकसान होगा. जिसको देखते हुए नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत की है.नक्सलियों ने सड़क मार्ग में सीआरपीएफ जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए 5 किलो का आईडी बम प्लांट किया था.

जानिए कहां की नक्सलियों ने कायराना हरकत ?

कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में वनांचल ग्राम बगदरा (Husband kills wife in Korba) है. यहां हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां पत्नी से किसी बात पर विवाद ( husband died by suicide in korba) हो जाने के बाद पति ने पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी. पत्नी की हत्या करने के बाद पति खुद भी व्यथित हो गया और मौत को गले लगा लिया. पुलिस ने बताया कि घटना में पति-पत्नी दोनों (chhattisgarh crime news) की मौत हो चुकी है.

कोरबा में पत्नी की हत्या कर पति ने क्यों की खुदकुशी?

बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और किसान अपनी खेती की तैयारियों में जुटे हैं. लेकिन जिले में खाद की किल्लत किसानों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ (Fertilizer shortage in Surajpur) है. जिले के भैयाथान ब्लॉक (Bhaiyathan Block of Surajpur) में 20% किसानों को भी अभी तक खाद मुहैया नहीं हो पाई है. जिसे लेकर किसान चिंतित हैं .

सूरजपुर में अन्नदाताओं के सामने क्यों खड़ी हुई मुसीबत

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है. जहां पर मध्यप्रदेश प्रदेश के अनुपपुर जिले से छत्तीसगढ़ के मरवाही वन परिक्षेत्र में पहुँचे हाथियों ने मनरेगा के काम से लौट रहे दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया.

एक बार फिर हाथी के हमले से थर्रा उठा इलाका

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में अनोखी शादी (Unique wedding in Kondagaon ) हुई हैं. इस अनूठी शादी में केशकाल के ईरागांव में एक शख्स ने एक साथ एक मंडप पर दो युवतियों से (Man marries two girlfriends together in Kondagaon) शादी की. खास बात यह है कि इस शादी के लिए दोनों युवतियों की रजामंदी थी.

शादी से पहले दूल्हा बना दो बच्चों का बाप, फिर दो प्रेमिकाओं से रचाई शादी !

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर शुक्रवार को जो मंजर नजर आया, उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे. करीब साढ़े तीन हजार महिलाएं राजधानी की सड़क पर रात बिताने को मजबूर हुईं. ये सभी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले प्रदेश भर के 25 जिलों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं. करीब 3500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 7 सूत्रीय मांग को लेकर 2 दिनों की हड़ताल पर हैं.

छत्तीसगढ़ की महिलाएं सड़क पर रात बिताने को मजबूर क्यों हैं ?

कांकेर जिले में गुरुवार को एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई थी. आग लगने से दुकान के अंदर रखा करीब 60 लाख रुपए का माल जल गया .दुकान को काफी नुकसान पहुंचा है. बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी.लेकिन इस दौरान आग बुझाने के लिए खुद अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और आग पर आखिरकार काबू पाया.

जब एसडीएम और तहसीलदार बन गए फायरमैन