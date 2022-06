गौरेला पेंड्रा मरवाही : जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है. जहां पर मध्यप्रदेश प्रदेश के अनुपपुर जिले से छत्तीसगढ़ के मरवाही वन परिक्षेत्र में पहुँचे हाथियों ने मनरेगा के काम से लौट रहे दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया. जिसमें एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई (One killed in elephant attack in Marwahi ) है. तो दूसरा मजदूर गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.



कहां का है मामला : मामला मध्यप्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल के मालाढांड गांव का (Elephant panic in Maladhand village of Marwahi forest division) है. जहां पर शुक्रवार सुबह मध्यप्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में मनरेगा के तहत तालाब गहरी करण का काम चल रहा था. काम खत्म करके जब मजदूर वापस घर की ओर लौट रहे थे. तभी दो मजदूर बदीराम और सहदेव पनिका की भेंट एक जंगली हाथी से हो गई. ये दोनों कुछ समझ पाते कि हाथी ने इन पर हमला कर दिया. जिससे बदीराम और सहदेव को गंभीर चोट आई.

ग्रामीणों की शोर से भागा हाथी : हाथी के हमले के बाद दोनों मजदूरों ने शोर मचाया. जिसके बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. जिसके बाद हाथी को भगाया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह 112 आपातकालीन सेवा को मौके पर बुलाकर आननफानन में दोनों को लेकर गौरेला स्थित जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां पर जांच के बाद डॉक्टरों ने बदीराम को मृत घोषित कर दिया . वहीं सहदेव का इलाज चल रहा है.

एमपी से आया था हाथी : वही मौके पर मौजूद ग्रामीणों की माने तो ''मध्यप्रदेश की सीमा से छत्तीसगढ़ में नदी पार करके हाथी आया (Elephant from MP took life in Marwahi ) है. जबकि दो हाथी घटना के समय मध्यप्रदेश की सीमा पर ही थे. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए. वन कर्मचारियों की माने तो मध्यप्रदेश से उन्हें जानकारी नही मिली. जिसके कारण ये घटना हुई है.''