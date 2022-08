छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों (Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited) ने अपने टैरिफ में इजाफा किया है. जिसके बाद ये बात सामने आ रही है कि घाटे में चल रही कंपनियां आम जनता की जेब से पैसा निकालकर मुनाफे में आएंगी.

Electricity price hiked in Chhattisgarh :क्या छत्तीसगढ़ में दाम बढ़ाकर घाटा कम करेगी कंपनियां ?

Chhattisgarh Congress Sigdi campaign: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जोरशोर से विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है. बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को जमीनीस्तर पर लोगों को मैसेज देने कैंपेन चलाए जा रहे हैं. ये कैंपेन भी हिडन तरीके से चल रहा है. रायपुर के पश्चिम विधानसभा में लोगों को सिगड़ी बांटा जा रहा है. इस दौरान ना ही किसी तरह का मैसेज दिया जा रहा है ना ही वाहवाही बटोरी जा रही है. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि छोटी सी चिंगारी से सिगड़ी में आग लगाने का काम कांग्रेस कर रही है. (Sigdi distribution campaign in Raipur)

छत्तीसगढ़ में सिगड़ी के धुएं से मिलेगा कांग्रेस को वोट !

TS Singhdeo at AICC meeting in Ahmedabad: गुजरात कांग्रेस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहमदाबाद में मैराथन बैठक कर रही है. इसमें कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नियुक्त 26 AICC पर्यवेक्षकों ने भाग लिया. बैठकों के बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बातचीत में उन्होंने कहा कि गुजरात की सच्चाई जनता के सामने लाना है. (TS Singhdeo talks with ETV Bharat in Ahmedabad )

गुजरात को कुप्रंबधन से मुक्त कराना है: टीएस सिंहदेव

सरगुजा में हैंडलूम कला को जीवंत रखने को कई प्रयास किये जा रहे हैं. आज भी सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में इस कला को संजो कर रखा गया (Efforts are being made to keep handloom art alive in Surguja) है.

हैंडलूम डे 2022: सरगुजा में हैंडलूम कला को जीवंत रखने का किया जा रहा प्रयास

धमतरी में बीजेपी जिलाध्यक्ष के तिरंगा उल्टा पकड़ने का मामला अब तूल पकड़ने लगा (case of holding the tricolor upside down in Dhamtari) है.

बीजेपी जिलाध्यक्ष ने तिरंगा को पकड़ा उल्टा, कांग्रेसियों ने किया बवाल

रायपुर में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना समेत जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन ( Chhattisgarh Congress protest in raipur Raj Bhavan) सौंपा.

Chhattisgarh Congress protest in raipur : छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया राजभवन का घेराव

बालोद जिले के घुमका गांव में ग्राम सभा कर शराबबंदी के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया गया. शराब की अवैध बिक्री करने वालों से रुपये भी वसूले गए. इनपर नजर रखने के लिए पंचायत ने सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी फैसला लिया है. प्लास्टिक मुक्त गांव के लिए भी ग्रामसभा ने गांव में डिस्पोजल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. (liquor ban in Ghumka village of Balod )

बालोद के घुमका गांव में शराबबंदी को लेकर हाईटेक फैसला

बालोद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर चलाये जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगे के साथ वाली तस्वीर (डीपी) लगाई है. कलेक्टर की डीपी को लेकर पूरे जिले में तिरंगे वाली "हमर तिरंगा" डीपी का क्रेज देखने को मिल रहा है.

बालोद कलेक्टर ने सजाया हमर तिरंगा डीपी, जिलेवासियों से की ये अपील

छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय ने बीजापुर का दौरा किया. उन्होंने इस दौरान कई मुद्दों पर बात (Nandkumar Sai visit to Bijapur) की.

बस्तर में तस्करों पर सरकार कब करेगी कार्रवाई : नंदकुमार साय

बालोद के गुंडरदेही में ईडी ने ज्वेलर्स शॉप में कार्रवाई की (Ed Raid in balod) है.इस कार्रवाई को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा (ED raid on Gundardehi jewelers) है.

ED raid in Chhattisgarh :गुंडरदेही के सहेली ज्वेलर्स पर ईडी का छापा