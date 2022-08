धमतरी : भारतीय जनता पार्टी हर-घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार रैलियां निकाल रही (har ghar tiranga abhiyaan dhamtari ) है. ऐसी एक रैली में भाजपा जिला अध्यक्ष शशि पवार ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उल्टा पकड़ा था. जिसका किसी ने वीडियो बना (Dhamtari me ulta tiranga ) लिया. इस वीडियो का स्क्रीनशॉट कांग्रेसियों के हाथ लगा और कांग्रेसियों ने बवाल खड़ा कर दिया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 4 अगस्त की रात को कोतवाली के सामने जमकर हंगामा मचाया, धरना दिया और शशि पवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग(case of holding the tricolor upside down in Dhamtari) की. पुलिस ने रात करीब 12 बजे भाजपा जिला अध्यक्ष शशि पवार के खिलाफ अपराध कायम किया. जिसमें राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत शशि पवार को आरोपी बनाया गया (Dhamtari news ) है.

गिरफ्तारी की मांग पर चक्काजाम : दूसरे दिन 5 अगस्त को कांग्रेस ने शशि पवार की फौरन गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिहावा चौक में चक्का जाम किया. हालांकि चक्का जाम बमुश्किल 10 मिनट ही रहा. लेकिन इस बीच एनएच 30 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. जिसमें एक एंबुलेंस भी फस गया. एंबुलेंस का सायरन सुनकर मौके पर मौजूद पुलिस ने रास्ता क्लियर करवाया और एंबुलेंस को निकाला गया.

ये भी पढ़ें- बीजेपी ने 'हर घर तिरंगा अभियान' का शुभारंभ किया



कब की है घटना :दरअसल बीते दो अगस्त को भाजपाइयों ने घड़ी चौक से लेकर गांधी मैदान तक तिरंगा यात्रा निकाली थी. इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शशि पवार ने तिरंगा को उल्टा पकड़ा था. इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेसियों ने 4 अगस्त को देर रात तक धमतरी के सिटी कोतवाली में प्रदर्शन कर दूसरे दिन चक्काजाम किया. कांग्रेसियों ने शहर बंद की अपील भी की थी. लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया. पूरा बाजार दिनभर खुला रहा. प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के नान अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सिहावा विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.