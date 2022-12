पंचायत शिक्षा अनुकंपा संघ ने विरोध में निकाली रैली

रायपुर : दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ अपनी 1 सूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 56 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार 17 दिसंबर का दिन गौरव दिवस के रूप में मना रही है. protest of widows of panchayat teachers वहीं दूसरी तरफ प्रदेशभर की दिवंगत पंचायत शिक्षक की विधवा और उनके परिजन गौरव दिवस को काला दिवस के रूप मनाया गया. इस दौरान दिवंगत के परिजन और विधवा महिलाओं ने काला कपड़े पहनकर सर पर काली पट्टी बांधकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए.Late Panchayat Teacher Compassionate Association





कितने दिनों से हड़ताल कर रहा अनुकंपा संघ : गौरतलब है कि दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ अपनी 1 सूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 20 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं. आज उनके प्रदर्शन का 56 दिन पूरे हो चुके हैं. इस दौरान दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ सरकार को जगाने के लिए अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, बावजूद इसके शासन प्रशासन की तरफ से इनको अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है. जिसके कारण मजबूरन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. शासन प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही अनुकंपा संघ को दिया जा रहा है, लेकिन यह आश्वासन कब और कैसे पूरा होगा इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं Gaurav Diwas in raipur है.





अनुकंपा नियुक्ति के लिए लड़ाई : दिवंगत पंचायत शिक्षक की विधवा शांति साहू ने बताया कि "आज प्रदेश सरकार 4 साल पूरे होने पर बड़े धूमधाम से गौरव दिवस मना रही है. वहीं दूसरी तरफ दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन और विधवा महिला सड़क पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर opposes Gaurav Diwas in raipur है. बावजूद इसके सरकार को यह दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि आज हमारे पति जीवित रहते तो हमें सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता. प्रदेश के मुखिया तमाम जगहों पर लोगों से भेंट मुलाकात करने जाते हैं. लेकिन आज तक प्रदर्शन कर रही इन विधवा महिलाओं के पास सरकार आखिर क्यों नहीं पहुंची. सरकार बनने के पहले कांग्रेस ने वादा किया था, ऐसे में सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए. अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार को यह भी कहा कि प्रदेश की सरकार क्या गूंगी बहरी हो गई है, जो महिलाओं का प्रदर्शन दिखाई नहीं दे रहा है."





सड़क पर लड़ रहे लड़ाई : दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ की प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मृगे का कहना है कि "प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज सरकार बड़े धूमधाम से गौरव दिवस का आयोजन कर रही है. आज विधवा महिलाएं अपने अधिकार के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर है, बावजूद इसके यह बात प्रदेश के मुखिया को क्यों दिखाई नहीं दे रही है. आज अनुकंपा संघ के सभी लोग भूख हड़ताल पर रहकर काला दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा."raipur latest news