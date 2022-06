कोरोना ने शिक्षा के क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित (Shala Pravesh utsav in chhattisgarh) किया. जैसे जैसे सभी क्षेत्रों में अब विकास हो (Beginning of new academic session in Chhattisgarh) रहा है. वैसे अब शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है. गुरुवार से छत्तीसगढ़ के स्कूल खुल गए हैं. यहां शाला प्रवेश उत्सव मनाया (Chhattisgarh Shala Pravesh festival ) गया.

छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव से विद्यार्थियों के चेहरे खिले, ऐसा रहा पहला दिन

नक्सल प्रभावित 4 जिलों में डेढ़ दशक से बंद 260 स्कूल फिर (chhattisgarh government reopend 260 schools in bastar) हुए शुरू. मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हो रहे स्कूलों (Education get boost in Naxalgarh) को प्री-फेब्रिकेटेट स्ट्रक्चर से बनाने (Shala Pravesh festival in Bastar) के दिए निर्देश

नक्सलगढ़ में शिक्षा की नई बयार: 15 साल बाद 260 स्कूलों में दोबारा पढ़ाई शुरू

जांजगीर चांपा में देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता (Operation Rahul of Janjgir Champa) अगर किसी पर टिकी थी तो वह थे इस ऑपरेशन में शामिल वीर जवान. एनडीआरएफ और सेना के जवानों की मुस्तैदी और हिम्मत ने इस ऑपरेशन को सफल ( Special talk with NDRF jawans who completed Operation Rahul ) बनाया. ईटीवी भारत ने इस ऑपरेशन के नायकों (Hero of Operation Rahul on ETV Bharat) से बात की है. जानिए उन्होंने क्या कहा ?

ऑपरेशन राहुल के हीरो: देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के जांबाजों से मिलिए !

छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जताई है. धरमलाल कौशिक ने कहा कि ''सरकार की गलत शिक्षा नीतियों के कारण आज शिक्षा का स्तर गिरा (Dharamlal Kaushik allegation on Congress in Raipur) है.''

धरमलाल कौशिक ने किसे कहा इंग्लिश प्रेमी ?

जांजगीर चांपा के बोरवेल में फंसे राहुल साहू को बचाने के बाद बिलासपुर अपोलो अस्पताल में एडमिट किया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक अगले तीन दिन राहुल के लिए काफी अहम (Bacterial infection of Rahul Sahu) हैं.

राहुल साहू को किस चीज का है खतरा, जारी हुआ मेडिकल बुलेटिन ?

जांजगीर चांपा में हुए ऑपरेशन राहुल पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई (Documentary film to be made on Operation Rahul ) जाएगी. रेस्क्यू टीम में शामिल सदस्यों का सम्मान भी किया गया है. खास बात यह है कि अब राहुल साहू की पढ़ाई-लिखाई और इलाजा का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी.

ऑपरेशन राहुल पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म

छत्तीसगढ़ बनने के बाद से प्रदेश में जितना वृक्षारोपण किया गया है, यदि उसके आधे भी पेड़ प्रदेश में रह जाते तो शायद यहां की पूरी धरती हरी-भरी (Tree plantation campaign failed in Chhattisgarh) रहती. लेकिन इसके उलट वन का क्षेत्रफल 3 फीसदी तक कम हो गया है.

जानिए कौन खा गया छत्तीसगढ़ के करोड़ों पेड़ ?

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में औसत से कम प्री मानसून की बारिश दर्ज की गई (Pre monsoon very weak in Chhattisgarh) है. रायपुर में अब तक 200 मिलीमीटर की तुलना में 3 मिलीमीटर बारिश हुई है.

कहां गया मॉनसून अब तो आओ ना...

राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर अब सियासत गर्माने लगी( Opposition to ED questioning of Rahul Gandhi in raipur) है. केंद्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है.इसी कड़ी में रायपुर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल ज्ञापन सौंपा.

रायपुर में क्यों राजभवन के सामने कांग्रेसियों ने किया विरोध ?

जांजगीर के पिरहीद गांव के बोरवेल में फंसे राहुल साहू को सुरक्षित निकालने में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कई संस्थानों ने अहम भूमिका निभाई. सभी के काम की तारीफ हो रही है. रायपुर में टनल बनाने वाली एक निजी संस्थान के कर्मचारी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे.

टनल के अंदर से राहुल को कैसे निकाला गया...सुनिए अजरुल की जुबानी