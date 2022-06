रायपुर : जून से लेकर सितंबर तक का महीना मानसूनी बारिश के नाम से जाना जाता है. लेकिन जून महीने के 15 दिन समाप्त होने के बाद भी रायपुर सहित कई जिलों प्री मानसून जैसी बारिश देखने को नहीं मिली है. रायपुर में बीते 10 सालों में 200 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई (less rain in chhattisgarh) है. लेकिन अब तक केवल 3 मिलीमीटर ही बारिश हुई है. इसी तरह धमतरी में केवल 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. दुर्ग में 59 मिलीमीटर और बालोद में 45 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. कवर्धा जिले में सबसे अधिक प्री मानसून 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.





क्यों हुई कम बारिश : प्रदेश में जहां तक बात गर्मी की करें तो गर्मी की तपिश कम होने के साथ ही अधिकतम तापमान अधिकांश शहरों में 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. लोगों को गर्मी की तपिश और लू से राहत मिली है. लेकिन बीते 1 सप्ताह से उमस भरी गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 10 सालों में रायपुर में जून में 200 मिलीमीटर औसत बारिश होती है. साल 2013 में सबसे ज्यादा 285.7 मिलीमीटर वर्षा हुई थी. साल 2015 में 268.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी. पिछले साल 2021 में 205 मिलीमीटर बारिश हो गई थी. इसकी तुलना में जून के 15 दिनों में रायपुर में केवल 3 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई (How much is the rain forecast in Chhattisgarh) है.







खाड़ी में सिस्टम नहीं बनने से मानसून में देरी : मानसून में हो रही देरी के बारे में मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे (Meteorologist BK Chhindalore) का कहना है ''कि बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बनने के कारण प्रदेश में मानसून में देरी हो रही है जल्द ही एक दो दिनों के अंदर मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है.''



ये भी पढ़ें- आखिर क्यों सरगुजा में कम बरस रहे हैं बदरा ?



पिछले 10 सालों में रायपुर में मानसून के प्रवेश की तिथि : रायपुर में साल 2012 में 8 जून को मानसून प्रवेश किया था. साल 2013 में रायपुर में 9 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2014 में रायपुर में 19 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2015 में रायपुर में 14 जून को मानसून पहुंचा था. साल 2016 में रायपुर में 17 जून को मानसून ने दस्तक दी थी. साल 2017 में 21 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था .साल 2018 में रायपुर में मानसून ने 26 जून को दस्तक दी थी. साल 2019 में 22 जून को मानसून रायपुर पहुंचा था. साल 2020 में रायपुर में मानसूनी बारिश में 12 जून को दस्तक देने और साल 2021 में रायपुर में 10 जून को मानसून प्रवेश कर गया था.