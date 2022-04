राजनांदगांव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, टेडेसरा बीपीओ सेंटर का लिया जायजा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) दो दिवसीय राजनांदगांव दौरे पर हैं. वे केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार की सुबह टेडेसरा स्थित बीपीओ सेंटर पहुंचे और युवाओं के रोजगार को लेकर जानकारी ली. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सांसद सुनील सोनी के आरोपों का कांग्रेस ने दिया जवाब, लेनदारी का दिखाया हिसाब

भाजपा सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पर्याप्त राशि मुहैया कराई है. बावजूद इसके प्रदेश का विकास नहीं हो सका है. इसके अलावा सुनील सोनी ने कई सवाल राज्य सरकार पर दागे हैं. अब कांग्रेस ने सुनील सोनी को (Congress reply to MP Sunil Soni) उनके आरोपों का जवाब दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Exclusive: अश्वनी कुमार चौबे की भूपेश सरकार को दो टूक, "जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा"

मोदी सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की असलियत जानने जमीन पर उतरे हैं. इसी सिलसिले में केंद्रीय राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे कोरबा पहुंचे. उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही हमारी सरकार का मुख्य मकसद है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह : 141 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 81 शोधार्थियों को मिलेगी उपाधि

गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 9वां दीक्षांत समारोह 20 अप्रैल को होगा. इसमें मेरिट आने वाले 141 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 81 शोधार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार (Union Minister of State for Education Subhash Sarkar) इस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायगढ़ विधायक ने कराया बेटे समेत आरोपियों का सरेंडर, ट्रक ड्राइवर और आरक्षक से की थी मारपीट

कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक (Raigarh MLA Prakash Nayak) ने ट्रक ड्राइवर और आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले अपने बेटे ऋतिक नायक के साथ दूसरे आरोपियों को थाने में सरेंडर करवाया है. यह मामला 15 अप्रैल का है. विधायक के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर से मारपीट की थी. मारपीट के बाद ड्राइवर कोतरा थाना पहुंचा तो विधायक के बेटे ने वहां भी पहुंचकर दबंगई दिखाई थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर: वीआईपी रोड स्थित शादी घर में घुसे चोर, अलमारी से गायब लाखों का जेवर और नकदी

राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित शादी घर से विवाह के दौरान लाखों की चोरी हुई है. देवेंद्र नगर निवासी जमीन कारोबारी की बहन की शादी के दौरान नगदी 1 लाख 90 हजार समेत सोने-चांदी के जेवर चोरी हुए हैं. आधी रात को शादी घर के कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया. ओडिशा के बाराती गैंग के शामिल होने की आशंका है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नारायणपुर में नक्सलियों ने ओरछा मार्ग को किया अवरुद्ध, बस्तर फाइटर भर्ती के विरोध में लगाए बैनर

नक्सलियों ने सोमवार रात नारायणपुर-ओरछा मार्ग के रायनार के पास डामरीकृत सड़क खोदकर मार्ग को बंद कर दिया है. नक्सलियों ने बस्तर फाइटर भर्ती के विरोध में बैनर लगाए हैं. पिछले कुछ दिनों से नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और ओरछा मार्ग को बंद कर रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में युवती का खौफनाक कदम, शादी के दो हफ्ते पहले ट्रेन के सामने कूदी

उरगा थाना क्षेत्र में युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर (Korba Suicide Case) अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि युवती की दो हफ्ते बाद शादी होने वाली थी. लेकिन शादी से पहले ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. युवती ने ये कदम क्यों उठाया, इस बात का अबतक खुलासा नहीं हो पाया है. ये भी बात सामने आई है कि जिस वक्त युवती ट्रेन के सामने कूदी (Girl jumps in front of train in Urga ) वो अपने होने वाले पति से वीडियो कॉल में बात कर रही थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दंतेवाड़ा में केन्द्रीय योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे केन्द्रीय राज्यमंत्री देवसिंह चौहान

केन्द्र सरकार की योजनाओं का जायजा लेने केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान दंतेवाड़ा पहुंचे. गीदम में जिले के प्रवेश द्वार पर पारम्परिक लोकनृत्य के साथ मंत्री चौहान का स्वागत किया गया. केन्द्रीय राज्य मंत्री के साथ पूर्व सांसद दिनेश कश्यप भी दंतेवाड़ा पहुंचे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ का मौसम: कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार, 43.8 डिग्री तापमान के साथ मुंगेली रहा गर्म

राजधानी समेत प्रदेश के दूसरे जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है. राजनांदगांव में सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया. अन्य दिनों की तुलना में सोमवार को राजधानी में गर्मी की तपिश महसूस की गई और सुबह से लेकर शाम तक मौसम गर्म रहा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें