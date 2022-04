कोरबा : उरगा थाना क्षेत्र में युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर (Korba Suicide Case) अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि युवती की दो हफ्ते बाद शादी होने वाली थी.लेकिन शादी से पहले ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. युवती ने ये कदम क्यों उठाया इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. वहीं ये भी बात सामने आई है कि जिस वक्त युवती ट्रेन के सामने कूदी (Girl jumps in front of train in Urga ) वो अपने होने वाले पति से वीडियो कॉल में बात कर रही थी.

कैसे हुई घटना : करतला विकासखंड के गांव जामपानी में रहने वाली 23 वर्षीय अन्नपूर्णा पटेल रविवार को ही अपने घर से कपड़े सिलवाने का नाम लेकर रवाना हुई थी. इसके बाद देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. युवती जिस साइकिल पर सवार होकर घर से निकली थी.वह मड़वारानी में मिली. अगले दिन दिन सोमवार को सूचना मिली कि उरगा-कोरबा के बीच एक युवती का शव रेलवे ट्रैक (girl commits suicide in korba) के किनारे पड़ा हुआ है. परिजनों ने अन्नपूर्णा के तौर पर इसकी पहचान की है.

कोरबा में युवती का खौफनाक कदम

खुदकुशी की वजह साफ नहीं : मृतिका के भाई रवि कांत पटेल का कहना है कि 1 मई को बहन की शादी होने वाली थी. जिसके लिए खरीदारी से लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी. इसके ठीक पहले बहन ने मौत को गले लगा लिया है. घर में ऐसा कुछ तनाव भी नहीं था जिसके कारण बहन ऐसा कदम उठाए. युवती की साइकिल किसी दूसरी जगह पर मिलना संदेह पैदा कर रहा है.

मंगेतर को लगाया था अंतिम कॉल : कोरबा सीएसपी योगेश साहू (Korba CSP Yogesh Sahu)का कहना है कि प्राथमिक तौर पर यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. युवती ने ट्रेन के समक्ष कूदकर आत्महत्या की है, जिसकी जांच जारी है. इस विषय में यह भी पता चला है कि युवती की कुछ दिन बाद शादी थी. उसने अंतिम बार अपने मंगेतर को वीडियो कॉल किया था.