CM Bhupesh Baghel allegation on ED and IT सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईडी और आईटी की टीम को निशाने पर लिया है. उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर ईडी और आईटी की टीम पर गंभीर आरोप लगाए. सीएम बघेल ने ट्विटर पर लिखा है कि "इस तरह की कई शिकायतें मिल चुकी है. ED IT Beating Officers By Making Cock अब ऐसी शिकायतें मिली तो आगे एक्शन लिया जाएगा". ED and IT beating officers

Darkness of education department in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां रिटायर प्रधानपाठकों को 36 साल से ग्रेड पे का भुगतान नहीं हुआ है. साल 1986 से प्रधानपाठक ग्रेड पे के भुगतान का इंतजार कर रहे है. हाईकोर्ट ने लंबित वेतनमान के भुगतान का आदेश दे दिया है. रिटायर शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने उन्हें अब तक लंबित वेतनमान का भुगतान नहीं किया है. Negligence of Chhattisgarh Education Department

Achievement of Chhattisgarh in health sector छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. यहां के दो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ के पहले NQAS सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं.Amleshwar and Nisda Health Center became NQAS

Chhattisgarh Sportspersons angry छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण पुरस्कार का आयोजन नहीं हो पाया है. इससे खिलाड़ियों में मायूसी छा गई है. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अलंकरण की मांग कर रहे हैं ताकि खेल में वह आगे बढ़ सकें. khel alankaran in Chhattisgarh राज्य में खेल अलंकरण नहीं होने से खिलाड़ियों का मनोबल भी कम हो रहा है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही खेल अलंकरण की घोषणा होगी. Sportspersons angry over delay on sports awards

Pramod on tour of Chhattisgarh रायगढ़ जिले के लैलूंगा ब्लॉक निवासी प्रमोद सिदार पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर छत्तीसगढ़ भ्रमण पर निकले है. प्रमोद सिदार लगातार 19 जिलों को संदेश देते हुए 45 दिन बाद आज 26 नवम्बर को कांकेर पहुंचे हैं. अपने अब तक के यात्रा में उन्होंने 1800 किमी का सफर तय कर लिया है.

Chhattisgarh State Service Exam 2022 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के एग्जाम शेड्यूल जारी किया है. राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए इस बार कुल 189 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है. प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 1 दिसंबर से 20 दिसंबर निर्धारित की गई है.

केरल पुलिस ने अडाणी के एक प्रोजेक्ट का विरोध करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में आर्चबिशप को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस के अनुसार विझिंजम बंदरगाह पर हमले की साजिश रची गई थी.

आईसीएमआर ने सुझाव दिया है कि जब तक कि गंभीर बीमारी जैसी स्थिति न हो, एंटीबायोटिक दवाओं से बचने का प्रयास करें. आईसीएमआर ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है. इसमें सिलसिलेवार तरीके से यह बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल कहां करना है और कहां नहीं. गाइडलाइंस में खासतौर पर डॉक्टर्स के लिए सलाह है कि किस आधार पर एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में आज तीन मुकाबले खेले जाएंगे. दिन के पहले मुकाबले में कैमरून और सर्बिया आमने-सामने होंगे.

काजोल ने एक टीवी शो के दौरान खुलासा करते हुए अजय देवगन की एक खासियत बताई है.

