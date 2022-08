Employees strike in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में सोमवार से राज्य सरकार के कर्मचारियों की महाड़ताल है. महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है. इस दौरान छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में काम काज बंद रहेगा.रविवार की देर शाम मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद लिपिक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल से अपने हाथ खींच लिए हैं. जानकारी के मुताबिक लिपिक संघ को सीएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें पूरी कर ली जाएगी. जिसके बाद वह हड़ताल से अलग हो गए.

Ajay Chandrakar Accuses Baghel government on Rewari Politics छत्तीसगढ़ में रेवड़ी पॉलिटिक्स पर घमासान मचा है. बीजेपी ने बघेल सरकार पर कर्ज लेकर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया है. बीजेपी की तरफ से विधायक बृजमोहन अग्रवाल Brijmohan Agarwal और अजय चंद्राकर Ajay Chandrakar ने बघेल सरकार को नशेड़ी और बेवड़ी सरकार करार दिया. रायपुर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों नेताओं ने बघेल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए.

रायपुर में पुलिस कस्टडी में आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई है. पुलिस कस्टडी में युवक की मौत होने से एसएसपी ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Success story of IG Ratan Lal Dangi हर इंसान को सोशल लाइफ में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उन्हें कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है. तब कठिन परिश्रम के बाद उन्हें सफलता हासिल होती है. ऐसी ही कहानी आईजी रतन लाल डांगी की है. वह आईपीएस कैसे बने. कैसे उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं. यह सब खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर बताया है IPS Ratanlal Dangi shares his success story. रतनलाल डांगी की सफलता की कहानी रतनलाल डांगी की जुबानी. IPS Ratanlal Dangi

Congress Nukkad Sabha Hallabol against inflation in Kondagaon कोंडागांव में महंगाई के विरोध में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने नुक्कड़ सभा हल्लाबोल का आयोजन किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया. पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

History of 22 august महात्मा गांधी ने 22 अगस्त को विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग तरह के विरोध की शुरुआत की थी. खेल जगत के लिए भी इस दिन का खास महत्व है.

Book written on PM Modi released in Raigarh रायगढ़ में पीएम मोदी पर लिखी गई किताब मोदी @ 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया गया. इस किताब का विमोचन पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया Raman Singh released book written on PM Narendra Modi. इस किताब पर सेमीनार का भी आयोजन किया गया था. इस मौके पर रमन सिंह ने राज्य की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है. तब से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है. यह चरम पर है Raman Singh targets Baghel government.

बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है. सरोज पांडे ने कहा कि आबकारी नीति में फंसे मनीष सिसोदिया के विवेक का दिवालिया निकल गया है. हर कार्रवाई पर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने लगते हैं. अगर आपने चोरी की है तो सजा भुगतनी पड़ेगी और यदि आपने चोरी नहीं की है तो सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी. आप संस्था को अपना काम करने दीजिए. दुर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने यह बात कही

World muaythai Boxing Championship मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड यूथ म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ बस्तर के युवराज ने कांस्य पदक जीता है.Yuvraj of Bastar won bronze medal

धमतरी जिले में हत्या के मामले में अचानक इजाफा देखने को मिला है. बीते 4 महीने में ही 10 हत्याएं हो चुकी हैं.

