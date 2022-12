सीएम भूपेश बघेल ने बिलावल भुट्टो के पीएम के खिलाफ बयान पर करारा प्रहार किया है cm baghel slams Bilawal Bhutto. सीएम ने कहा कि किसी को भी हमारे पीएम के बारे में ऐसा बयान देने का अधिकार नहीं है Bilawal Bhutto statement against PM Modi . हमारी अलग अलग विचारधाराएं हैं. लेकिन मोदी हमारे पीएम है. कोई अगर उनके खिलाफ इस तरह का बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस मामले में कारारा जवाब देने की जरूरत है CM Baghel condemned Bilawal Bhutto statement .

सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के चार साल पूरा होने पर मीडिया से कई मुद्दों पर खुलकर बात की. Baghel targets Modi government On ED IT action उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनावी लड़ाई नहीं लड़ सकती वहां केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. ED IT action in Chhattisgarhसारी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है. सीएम बघेल ने अपनी सरकार को किसानों, आदिवासियों और आम लोगों की सरकार बताया. सीएम बघेल ने कहा कि आरक्षण विधेयक का जल्द ही समाधान होगा. मुझे उम्मीद है राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेंगी (Baghel hope new reservation bill implement in cg )

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों के लापता होने के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. Missing cases increased in Chhattisgarh पुलिस नाबालिगों की गुमशुदगी के मामले में तो थोड़ी बहुत एक्टिव रहती है. लेकिन बालिगों के संदेहास्पद स्थितियों में गायब होने पर गंभीर नहीं होती. जिसका नतीजा हत्या के रूप में सामने आता है. Chhattisgarh police negligence रायपुर जिले में औसतन हर रोज 2 लोग लापता हो रहे हैं. chhattisgarh crime news इनके आंकड़ों पर गौर करें तो केवल रायपुर में ही पिछले 10 माह में 1949 लोग लापता हुए हैं. जिसमें 1934 लोग बालिग हैं. police negligence in missing cases

देश में लगातार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. Porn Addiction Increases Rape Crimes in cg खासतौर पर स्टूडेंट और युवा वर्ग इसमें शामिल हैं. कोरोना संक्रमण काल से भी बच्चे इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ज्यादा समय बिताने लगें हैं. लेकिन इंटरनेट की आसान पहुंच के कारण नाबालिग पोर्न एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं. Porn addiction fatal to society पोर्न एडिक्शन इस तरह घातक हो रहा है कि नाबालिग भी अब दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार चार साल पूरे होने पर गौरव दिवस मना रही है. Late Panchayat Teacher Compassionate Association वहीं दूसरी तरफ रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ ने सरकार के गौरव दिवस को काला दिवस बताया है. protest of widows of panchayat teachers दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ ने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया.इस दौरान महिलाओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर काले लिबाज में सड़क में धरना प्रदर्शन किया. raipur latest news

कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं. BJP question to cm Baghel on Gaurav Diwas इन चार सालों की उपलब्धियों को कांग्रेस गौरव दिवस के तौर पर मना रही है. Dharamlal Kaushik targets Baghel government कांग्रेस ने इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर गांव गांव तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का जिम्मा दिया. लेकिन इसके विपरित बीजेपी इन चार सालों को कांग्रेस की उपलब्धि नहीं बताती. बीजेपी की माने तो कांग्रेस के ये चार साल सफलता के नहीं विफलता के हैं.BJP attack on Gaurav Diwas. सीएम भूपेश के दावे खोखले हैं.वो जो भी दावे कह रहे हैं वो झूठे हैं. इन 4 सालों की नाकामी और उपलब्धियों की जानकारी के लिए ईटीवी भारत संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह ने भाजपा विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से बात की.BJP attack on Gaurav Diwas

बेमेतरा जिले के सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन योजना में लापरवाही बरती जा रही है. bemetara latest news जहां एक तरफ सरकार प्रदूषण मुक्त माहौल बनाने का संकल्प ले रही है.वहीं दूसरी तरफ मध्यान्ह भोजन बनाने में एलपीजी के बजाए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है.bemetara school news

Christmas festival 2022 साल के आखिरी में क्रिसमस आता है. ज्यादातर पश्चिमी देशों में क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है.लेकिन इन दिनों हमारे देश में भी क्रिसमस का त्यौहार कई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है. Christmas gifts in market क्रिसमस के मौके पर बाजारों में रंगत लौट आती है. बात यदि रायपुर की करें तो इस बार बाजार में क्रिसमस से जुड़े सामान की डिमांड बढ़ जाती है. christmas festival chhattisgarh

न्यू ईयर को लेकर रायपुर जिला प्रशासन Raipur District Administration ने गाइडलाइन जारी की है. भले ही कोरोना के लिए किसी तरह की गाइडलाइन ना हो लेकिन इस बार किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है. guideline for new year party in raipur इसके लिए पार्टी का आयोजन करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स को गाइडलाइन जारी किए गए हैं. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) का फाइनल मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच रविवार को खेला जाएगा. फाइनल मुकाबले में जिन खिलाड़ियों पर नजर टिकी रहेगी, उनकी जानकारी इस प्रकार है.

