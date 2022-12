बघेल सरकार को धरमलाल कौशिक ने बताया फेल

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता को चार साल पूरे होने पर चारों ओर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. लेकिन इस जश्न के बीच विरोधी अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इन चार सालों में प्रदेश को काफी गर्त में पहुंचा दिया है.

सवाल : 4 सालों में 36 में से कितने वादे कांग्रेस सरकार ने पूरे किए ?



कांग्रेस ने चुनाव के समय बड़ी-बड़ी घोषणाएं की. घोषणा करने के बाद आज 4 साल का इनका कार्यकाल निकल गया. एक तरह से उन्होंने जनता को छलने ओर प्रदेश को विकास की दिशा में पीछे धकेलने का काम किया है. भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा उन्होंने कायम किया.यदि हम उनके 36 बिंदु को देखेंगे आज भी ना तो सदन के अंदर बताने की कांग्रेस की स्थिति है और ना ही जनता के बीच में बताने की.अलग-अलग नेताओं की अलग-अलग बातें आती हैं. जिनमें से दो चार बातें आपको बताना चाहता हूं. कांग्रेस सरकार ने किसानों को दो साल का बोनस, पूर्ण शराबबंदी,10 लाख युवाओं को नौकरी,बेरोजगारी भत्ता, मंडी शुल्क फ्री, फूटपर्क, पेंशन की राशि 1000 और 15 सौ रुपए करने की बात की थी. लेकिन में से एक बात भी पूरी नहीं की गई है. यह सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोलने का काम कर रही है यदि विकास की बात की जाए तो मैं अभी भी कह सकता हूं कि आज पंचायतों ओर नगरी निकाय में में सारे काम बंद हो चुके हैं. पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गया है. केंद्र की जो राशि आ रही है चाहे वह डीएमएफ और मनरेगा की राशि हो, यह इनका विकास कार्य है इसके अलावा उनके पास विकास के लिए एक नए पैसे की राशि नहीं है. शिक्षा की बात की जाए तो यदि किसी भी प्रदेश को आगे ले जाना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस 4 साल के कार्यकाल में ना कोई नया हाई स्कूल उनके द्वारा खोला गया, ना ही उसे अपडेट किया गया , जो खुली हुई स्कूल थी उसकी बिल्डिंग नहीं बना पाई, एक कमरे में दो-दो क्लास लगाई जा रही है। इससे पता चलता है कि शिक्षा में आपका रुझान कितना है.पूरे देश में उनकी शिक्षा में 28 वें नंबर के पायदान पर खड़ी हैं. यह हमारी शिक्षा की व्यवस्था है.

4 साल में सिंचाई का रकबा दोगुना करने की बात तो छोड़ दीजिए मैं 'ईटीवी भारत के माध्यम से कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता को बताएं इस 4 वर्ष के कार्यकाल में एक भी सिंचाई परियोजना का आपने शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण किया क्या. बोधघाट परियोजना के नाम से सदन के अंदर में इस सरकार के द्वारा झूठ बोला गया. इस बात को लेकर डॉ रमन सिंह ने सदन में चैलेंज तक किया है कि बनाने की बात तो दूर इन 4 सालों में अब तक सर्वे तक नहीं हुआ है। जो अपूर्ण सिंचाई योजनाएं हैं जो पूरी हो सकती थी इनकी नियत नहीं है इनके कारण पूर्ण नहीं हुआ। पंप के कनेक्शन जहां एक तरफ डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में लगातार दे रहे थे. इनकी सरकार आने के बाद बंद हो गई. क्योंकि एक लाख रुपए अनुदान इनको देना है ,जो राशि इनके पास नहीं है। आज लगभग जो पंप के कनेक्शन के लिए 2019-20 में पैसा पटाए हैं उनका ही नहीं लग पाया है. 2021 से 2023 तक किसानों के पंप कनेक्शन नहीं लग पाएंगे, यह सिंचाई व्यवस्था है.



सवाल : सरकार का दावा है कि युवाओं को रोजगार दिया गया है और यही वजह कि आज 0.1% बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है?

यदि रोजगार की बात की जाए तो उन्हीं का आंकड़ा आया है कि एक परसेंट और 0% की बात छोड़ दीजिए. अभी 90 पोस्ट के लिए चपरासी की भर्ती निकली , उसके लिए ढाई लाख से ऊपर लोगों ने आवेदन दिया उसका परसेंटेज निकालिए कि बेरोजगारी का दर कितना है. यहां 25 हजार से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली. साढ़े छ सौ किसानों ने आत्महत्या कर ली. युवक अवसाद में क्यों जा रहे हैं, यदि इतनी खुशहाली लोग आत्महत्या की ओर क्यों बढ़ रहे हैं. परिवार के परिवार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं . बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, लोग अवसाद में जा रहे हैं. 2500 रुपये 10 लाख लोगों को भत्ता देने की बात थी. आज तक उसका प्रारंभ नहीं हुआ. क्या आप जो घर में शराब पहुंचाने का ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसको नौकरी कहेंगे. आज लगभग छत्तीसगढ़ के 43% आबादी है नशे के आगोश में समा चुका है.यदि इसको नहीं रोका गया तो पूरे प्रदेश का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है. यह जिस प्रकार से सरकार चल रही है लोग और युवा अवसाद में जा रहे हैं, उन्हें बचाने की आवश्यकता है.ये सरकार पूर्ण रूप से रोजगार देने में असफल रही है.



सवाल : आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में गरमाया हुआ है , इसे लेकर सरकार लगातार राज्यपाल और भाजपा पर आरोप लगाती रही है. यह सभी जानते हैं कि 76 प्रतिशत आरक्षण देना संभव नहीं है ,ऐसे में इसका लाभ प्रदेशवासियों को कैसे मिलेगा ?



सरकार प्रस्ताव लेकर आई, हमने सर्वसम्मति से उसको पारित किया. पारित करने के बाद में हमारी इच्छा है उन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. डॉ रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे 32% आरक्षण हमारे जनजाति के भाइयों को दी गई थी. कांग्रेस की सरकार को अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कोर्ट में भेजा, कोर्ट में जो शख्स गए उसको उन्होंने यहां पर सम्मानित करने का काम किया. वह शोध पीठ के अध्यक्ष हैं . यह सरकार नौटंकी कर रही है , वास्तविक में किसी के आरक्षण के पक्ष में नहीं है.जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा था उनके आरक्षण को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की सरकार के ही द्वारा लोगों को कोर्ट में भेजा गया था.कोर्ट में भेजने के बाद जब वहां से निरस्तीकरण हो गया.तब उनको ऊंचे पद पर बैठाया गया है आज कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा वह लोग प्राप्त किए हुए हैं बड़े शान से घूम रहे हैं. लेकिन समाज को क्या मिला, और उस को पुरस्कृत करने का काम किसने किया.यह महज सरकार बहानेबाजी कर रही है यह आरक्षण की विरोधी सरकार है.एक उपचुनाव के कारण में जल्दबाजी में लाया गया आरक्षण है. उसके बाद भी हम कहते हैं कि उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए ,हम आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं कांग्रेस उसकी विरोधी है.



सवाल : मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है कि जो सवाल भाजपा की ओर से आरक्षण को लेकर पूछे जाते हैं वही सवाल राज्यपाल के द्वारा सरकार से पूछा जा रहा है राज्यपाल भाजपा के दबाव में काम कर रही है?

जवाब : जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनको चोट पहुंचाने का काम यह कांग्रेस की सरकार कर रही है.यह सब स्वतंत्र संस्था है. इनको काम करने की पूर्ण आजादी है, उनका स्वयं का विवेक है, विवेक के अनुसार यदि वह सरकार से वार्तालाप कर रही है, तो भाजपा की ओर इशारा करना मतलब अपने कमियों को छुपाना है अपनी विफलता ओर असफलता को छुपाना है. राजभवन जैसी संस्था पर यह उंगली उठाने का जो काम कांग्रेस की सरकार कर रही है यह उचित नहीं है. बल्कि उनके द्वारा जो भी बातें की गई हैं परस्पर उनकी वार्ता हो, बीजेपी को बीच में घसीटने का जो प्रयास कर रही है अपनी असफलता को छुपाने के लिए बीजेपी को लाना चाहती हैं.





सवाल : प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है. वहीं केंद्र में नई पेंशन स्कीम चल रही है ऐसे में आज छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी असमंजस में है कि उन्हें कौन सी पेंशन मिलेगी?

जवाब : राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम योजना का लाभ देने की बात कही थी तो वह देने की जवाबदारी भी राज्य सरकार की है. घोषणा आप करो और दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ यह उचित नहीं है. पिछले कुछ समय से सरकार का यही काम है कि खुद घोषणा करती है, और फिर केंद्र के ऊपर आरोप लगा देती है. यदि आपने घोषणा की है तो उसका क्रियान्वयन भी आपको करना चाहिए. आपकी केंद्र का से लड़ाई है तो आप लड़ते रहिए , लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए.



सवाल : कांग्रेस आज गौरव दिवस मना रही है अपने 4 साल के कार्य को गौरव के रूप में देख रही है?

जवाब : यहां पर 25000 लोगों ने आत्महत्या की , 25000 बच्चे खत्म हो गए. बच्चे के साथ हुई विभत्स घटना के लिए रायपुर चक्काजाम किया गया. बिलासपुर में खुलेआम कांग्रेस के पदाधिकारी को गोली से उड़ाया गया. अस्पताल में नौनिहाल मर रहे हैं. लगातार छत्तीसगढ़ के लोग अवसाद में जा रहे हैं. प्रधानमंत्री आवास केवल राज्य सरकार के कारण नहीं मिला. जल मिशन के अंतर्गत भी यह सरकार काम नहीं कर पा रही है. छत्तीसगढ़ लगातार माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है . माफिया राज कायम हो गया है. माफिया के आतंक से लोग लगातार मर रहे हैं . बिलासपुर में तीन चार घटनाएं हो गई हैं. क्या इसलिए कांग्रेस के लोग जश्न मना रहे हैं. मैं यह कह सकता हूं कि 4 साल इनके जो बिताए गए हैं. छत्तीसगढ़ को कर्ज में डूबने का काम किया गया,छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी के भविष्य को चौपट करने का काम किया गया है. नशे के आगोश में लाने का काम किया है. यदि कांग्रेस इसका जश्न मना रही है तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है.



सवाल : आपके द्वारा इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन नरवा गरवा घुरवा बाड़ी उनकी एक महत्वकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है.कांग्रेस सरकार का दावा है कि गोबर और गोमूत्र की खरीदी की जा रही है किसानों और पशुपालकों को लाभ हो रहा है?



जवाब : यह सरकार केंद्र के द्वारा दी गई गरीबों का चावल खा गई.यह क्या गोबर खरीदेंगे. इनका साहस नहीं है कि विधानसभा को लेकर गौठान दिखा दें. हम 4 साल से लगातार बोल रहे हैं आज भी हम बोल रहे हैं तुम्हारा आत्मनिर्भर मॉडल गौठान जहां गोबर खरीदी हो रही है लेकर के दिखाओ .ना तो सरकार और ना ही मंत्री की हिम्मत है कि लेकर दिखा सकें. हम आज भी सूची मांग रहे हैं आपके दो हजार या 1000 गौठान आत्मनिर्भर हो गए उसकी सूची दे दीजिए और हम बोलेंगे उस गौठान में चलिए, तब यह दाएं बाएं झांकने लगते हैं. इसलिए मैंने पहले जो कहा था नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो है लालू यादव का जो चारा घोटाला है उससे बड़ा घोटाला इनका निकलेगा और आज नहीं तो कल इसका पर्दाफाश होगा.



सवाल : विधानसभा चुनाव को 1 साल से कम समय बचा हुआ है ऐसे में चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है?

जवाब : हमारी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है 2023 में जनता भी देख रही है हम भी देख रहे हैं कांग्रेस भी देख रही है. इस सरकार से लोग ऊब चुके हैं, जो यहां के गरीबों की गाढ़ी कमाई और पसीने के पैसे हैं. आज अधिकारियों और कांग्रेस के चहेते व्यापारियों के यहां से निकल रहा है. किलो के भाव में निकल रहा है. यह पैसा कहां पहुंचाया जा रहा है लोगों को भी मालूम है . जो यहां के मेहनतकश किसान, मजदूर हैं आज जो उनकी योजना चल रही थी, इस कांग्रेस सरकार के द्वारा बंद किया गया है. यह सरकार रसातल में जाने वाली है. 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी जनता के सामने उजागर हो गई है.



सवाल : कांग्रेस का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को भी पार्टी की ओर से नकार दिया गया है?

जवाब : इससे पहले आपने देखा था कि कांग्रेस में कौन सा चेहरा था , भारतीय जनता पार्टी जिसके सिर पर हाथ रख दे वही चेहरा है. इसलिए चेहरे की चिंता कांग्रेस ना करें. जनता बहुमत देगी जो चेहरा को चाहते हैं वैसा चेहरा हमारे पास में है. मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हमारे तय होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और शपथ लेंगे. यह सरकार जाएगी और जिस प्रकार से आज यह सरकार राज नहीं चल रही बल्कि गुंडाराज छत्तीसगढ़ में कायम किया है. यह गुंडाराज बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता माफिया और गुंडाराज से ऊब चुकी है.