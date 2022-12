रायपुर : क्रिसमस पर्व को कुछ ही दिन बचे हुए हैं. ऐसे में बाजार में क्रिसमस पर्व को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है. डेकोरेशन सामान से लेकर बेकरी की सामग्री की डिमांड है. इसके साथ ही अलग-अलग वैरायटी के डेकोरेशन समान बाजार में देखने को मिल रहे. ईटीवी भारत ने क्रिसमस के मौके पर बाजार का जायजा लिया और व्यापारियों से बातचीत की. Christmas gifts in market

सैंटा क्लॉस ड्रेस और ट्री की डिमांड ज्यादा : बाजार में सैंटा क्लॉस के गेटअप के साथ क्रिसमस ट्री की डिमांड बढ़ जाता है. बाजार में क्रिसमस ट्री 10 रुपए से लेकर 20000 तक की कीमत में बिक रहा.इसके अलावा सजावट के लिए समान में लाईट,स्टार, कैंडल , झालर, नियॉन लाइट बोर्ड जैसे बहुत सी वेरायटी है.

फ्लेवर कैंडल्स की डिमांड : क्रिसमस के मौके पर इस बार फ्लेवर कैंडल्स की डिमांड बेहद अधिक है. इनमें अजवाइन से लेकर गुलाब, मोगरा जैसे फूलों के फ्लेवर वाले कैडल को बहुत पसंद किया जा रहा है.

प्लम केक और रम केक के बाजार सजे : क्रिसमस पर्व को लेकर इस बार बेकरी के सामानों मे बहुत से वैराइटी है. बड़ी संख्या में बेकरी में केक के ऑर्डर मिल रहे हैं. इसके अलावा फ्रेश क्रीम , प्लम केक ,फ्रूट केक और रम केक की डिमॉड अधिक है. इसके साथ शहर की हर दुकानों में लगभग 200 से 300 किलो केक के आर्डर अभी तक आ चुके हैं. वहीं क्रिसमस आते तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है.

क्रिसमस में अच्छा व्यापार होने की उम्मीद : डेकोरेशन सामान के व्यापारी विनोद साहू ने बताया कि '' कोरोना संक्रमण काल के चलते व्यापार प्रभावित था. लेकिन इस बार काफी उत्साह बाजार में देखने को मिल रहा है, ज्यादातर स्कूल के बच्चों में क्रिसमस को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज रहता है. इसलिए बच्चे और स्कूल के लोग सामान खरीदने पहुच रहे हैं.