रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून 16 जून को बस्तर और दुर्ग संभाग में दस्तक देने के साथ ही पूरे प्रदेश में 20 जून से सक्रिय हो गया है. मानसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के कृषक अपने खेतों में खेती किसानी का काम शुरू कर चुके हैं. पूरे प्रदेश में अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी है. प्रदेश में सबसे अधिक 158% बारिश बीजापुर जिले में दर्ज की गई और औसत से कम 64% बारिश सरगुजा और बलरामपुर जिले में दर्ज की गई है. शुक्रवार को राजधानी में सुबह से लेकर शाम तक तेज धूप निकली हुई थी. जिसके चलते दिन भर उमस भरी गर्मी महसूस होती रही. शनिवार की सुबह राजधानी में तेज धूप निकलने के कारण उमस और गर्मी सुबह से महसूस हो रही है. वहीं प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद अब अचानक आकाशीय बिजली गिरने को मामले (Lightning raining instead of rain Alert issued today in Chhattisgarh) सामने आ रहे हैं.



प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान: मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया "मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर गंगानगर, नारनौल, अलीगढ़, हरदोई, डाल्टनगंज, बांग्लादेश होते हुए इंफाल तक विस्तारित है. जिसके प्रभाव से शनिवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं".



आकाशीय बिजली गिरने से कल ही हुआ था बड़ा हादसा: महासमुंद जिला के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम घाटकछार में आकाशीय बिजली (Lightning Alert issued today in Chhattisgarh

) गिरने से पांच महिलाओं की मौत हो गई थी. इस हादसे में 6 अन्य लोग घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली लाया गया. जहां उन सभी का उपचार जारी है.

प्रदेश के शहरों का तापमान: शुक्रवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री दर्ज किया गया. माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 33.33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री, पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री, अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री व न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री, जगदलपुर का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री, दुर्ग का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री और राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री (mansoon news) दर्ज किया गया है.



1 जून से 28 जुलाई तक प्रदेश में बारिश के आंकड़े: बालोद जिले में 695.9 मिलीमीटर, बलौदा बाजार जिले में 559.6 मिलीमीटर, बलरामपुर जिले में 188.6 मिलीमीटर, बस्तर जिले में 679.2 मिलीमीटर, बेमेतरा जिले में 375.2 मिलीमीटर, बीजापुर जिले में 1523.5 मिलीमीटर, बिलासपुर जिले में 586.5 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा जिले में 652.2 मिलीमीटर, धमतरी जिले में 649.2 मिलीमीटर, दुर्ग जिले में 517.1 मिलीमीटर, गरियाबंद जिले में 633.4 मिलीमीटर, जांजगीर जिले में 675.3 मिलीमीटर, जशपुर जिले में 265.4 मिलीमीटर, कबीरधाम जिले में 559.8 मिलीमीटर, कांकेर जिले में 724.4 मिलीमीटर, कोंडागांव जिले में 618.9 मिलीमीटर, कोरबा जिले में 480 मिलीमीटर, कोरिया जिले में 291.7 मिलीमीटर, महासमुंद जिले में 529.8 मिलीमीटर, मुंगेली जिले में 650.3 मिलीमीटर, नारायणपुर जिले में 629.1 मिलीमीटर, रायगढ़ जिले में 537.7 मिलीमीटर, रायपुर जिले में 342.7 मिलीमीटर, राजनांदगांव जिले में 582.7 मिलीमीटर, सुकमा जिले में 580.2 मिलीमीटर, सूरजपुर जिले में 320.7 मिलीमीटर और सरगुजा जिले में 219.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.