जांजगीर चांपा में जमीन हड़पने के लिए फर्जीवाड़े (Fraud in Janjgir Champa) का मामला सामने आया है. राहौद नगर पंचायत में एक शख्स ने जमीन पर कब्जे के लिए अपनी चाची का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और जमीन पर कब्जा कर लिया. आरोपी के खिलाफ पीड़ित महिला की बेटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर दुर्घटना (raipur helicopter crash case) में मृत कैप्टन गोपाल पंडा और एपी श्रीवास्तव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी.

गर्मी के मौसम में बुजुर्गों के खान-पान का ध्यान रखना काफी जरुरी होता (Take care of the diet of the elderly) है. क्योंकि बदलता मौसम कई परेशानियां लाता है. लेकिन यदि डाइट संतुलित हो तो कई तरह की दिक्कतों से बचा जा सकता है.

धमतरी की यातायात पुलिस (Dhamtari traffic police) ने सड़कों पर मनमानी करने वालों के खिलाफ अभियान शुरु कर दिया है. अभियान के पहले दिन ऐसे 17 वाहनों पर कार्रवाई के बाद कोर्ट भेजा गया.

छत्तीसगढ़ में अब नई शिक्षा सेटअप नीति का विरोध होना शुरु हो गया है. शिक्षक संघ ने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला निर्णय बताया है. वहीं सरकार से इस नीति को वापस लेकर एक बार फिर विचार करने को कहा है.

जांजगीर चांपा जिले के नैला चौकी क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयंकर था कि एक युवक का हाथ कट कर धड़ से अलग हो गया और युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई.

पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी (pandit Ravi Shankar University raipur )से किसानों को मुआवजा राशि मिलने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है. राशि के लिए रायपुर कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए थे. जिस पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हाईकोर्ट से स्टे लिया है.

ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ (ETV bharat News Impact) है. कोंडागांव मे राजस्व निरीक्षक का घूस लेते एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया था. जिसके बाद आरआई को निलंबित किया गया है.

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Chhattisgarh Board of Secondary Education) 14 मई को 10वीं-12वीं के नतीजे घोषित करेगा. दोपहर 12 बजे छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे.

Success story of youth of Dunda village: अगर कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है. राजधानी रायपुर से सटा डूंडा गांव है. इस गांव के युवाओं ने भी सफलता की नई इबारत लिखी है. गांव से निकलकर देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है

