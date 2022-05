धमतरी : यातायात पुलिस ने सड़कों पर मनमानी करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. एनएच सहित सभी रास्तों पर यातायात की टीम बैठा दी गई है. प्रेशर हॉर्न,ओवरलोड,ओवर हाइट,ओवर स्पीड जैसे धाराओं के तहत वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है. गुरुवार को एक ही दिन में दर्जन भर से ज्यादा भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की (Challan action of Dhamtari Traffic Police)गई. वाहनों पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाकार न्यायालय भेजा गया है.

क्यों पड़ी सख्ती की जरुरत : पुलिस का इरादा हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों को दबाव में लाना है. ताकि सभी सड़कों पर सावधानी और सामान्य गति से गाड़ियां चलाएं. ताकि हादसे ना हो और लोगों की बेवजह जान ना जाए. वैसे इस तरह के अभियान पुलिस अक्सर चलाती है, लेकिन एक या दो दिन बाद सड़कों पर बेतरतीब स्पीड में वाहन दौड़ते मिल जाते हैं.लिहाजा अब पुलिस ने फैसला किया है कि अब सख्ती करनी जरुरी है.



नियमों के लिए क्या है प्लान : डीएसपी यातायात एमएस चंद्रा ने बताया कि ''लोगों को यातायात नियमों का पालन करने लगातार समझाइश दी जाती है. जिसके लिए समय-समय पर चालानी कार्रवाई भी होती है. जिसके तहत श्यामतराई, अर्जुनी मोड़ और नहरनाका के पास 3 पॉइंट बनाए गए थे. जहां पर अलग-अलग मामलों में 17 वाहनों पर कार्रवाई हुई. जिसमें कुछ ओवर लोड, किसी के पास दस्तावेज नहीं होना, शराब पीकर वाहन चलाना शामिल है. इस प्रकार की कार्रवाई से लोग नियमों का पालन करने सजग रहते हैं.'' बहरहाल इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. वहीं यातायात पुलिस आगे भी इस तरह की सख्ती के मूड में (Now breaking the traffic rule in Dhamtari will be costly ) हैं.