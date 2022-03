छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग, विपक्ष ने भी किया समर्थन

पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग अब छत्तीसगढ़ में भी उठने लगी है. इसे लेकर जहां एक ओर विभिन्न कर्मचारी संगठन राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं. तो वहीं दूसरी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है. इस बीच सरकार इस विषय पर विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दे रही है.

पुत्रप्राप्ति के बाद राजा ब्रह्मदेव ने किया था हटकेश्वरनाथ मंदिर का निर्माण, आज भी साक्षात प्रमाण है जलती धुनी

रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ का मंदिर (Hatkeshwarnath temple in raipur ) काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है. इस मंदिर की स्थापना 1402 ईस्वी में राजा ब्रह्मदेव ने की थी. राजा ब्रह्मदेव ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद 6 माह के अंतराल में मंदिर का निर्माण करवाया.

राज्यसभा जाने पर बोले महंत- जैसा सीएम और हाईकमान कहेंगे वैसा होगा

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत दो दिवसीय कोरिया दौरे पर हैं. साथ में धर्मपत्नी सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद हैं. ग्राम सिरौली के सिद्ध हनुमान मंदिर में पहुंच दोनों ने पूजा अर्चना के साथ-साथ जनसंपर्क किया. इस दौरान मीडिया से मुखातिब हो उन्होंने राज्यसभा में जाने को लेकर कहा कि 'यह सीएम और हाईकमान के ऊपर निर्धारित है, जो उनका निर्देश होगा मैं वहीं करूंगा.

गौरेला के चौरासी बांध में डूबा शख्स, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला शव

गौरेला के चौरासी बांध (Chaurasi dam of Gaurela ) में डूबे एक शख्स का शव अब तक प्रशासन बरामद नहीं कर पाई है. एसडीआरएफ गोताखोर की टीम दो दिनों से लापता व्यक्ति के शव को तलाशने में जुटी हुई है. सोमवार को 48 घंटे बाद भी एसडीआरएफ की टीम को शव बरामद करने में सफलता हासिल नहीं हुई.

Action of Raipur SSP Prashant Agarwal: रायपुर में थाने से फरार आरोपी मामले में तीन आरक्षक लाइन अटैच

पुलिस अभिरक्षा से फरार आर्म्स एक्ट के आरोपी के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है. रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ड्यूटी पर तैनात तीन आरक्षकों को लाइन अटैच (Action of Raipur SSP Prashant Agarwal) किया है. एसएसपी ने मौदहापारा थाने के आरक्षक वृंदावन प्रधान, नारायण चतुर्वेदी और टोमन लाल साहू को लाइन अटैच किया है. जिस दिन आर्म एक्ट का आरोपी थाने से फरार हुआ.

water problem in koriya: कोरिया में गर्मी आने से पहले ही शुरू हुई पानी की दिक्कत

water problem in koriya : कोरिया के पंचायत रोझी के आश्रित ग्राम जगतबेड पारा में ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिले इसके लिए हैंडपंप लगाया गया था. आज तक इस हैंडपंप से ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हुआ. वहीं ग्रामीणों को एक से दो किलोमीटर का सफर तय करके पाइप का पानी लाना पड़ता है.

कोरबा में गोंगपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, पार्टी सुप्रीमो की मूर्ति खंडित करने पर गाड़ियों में लगाई आग

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी( गोंगपा) के संस्थापक और सुप्रिमो हीरा सिंह मरकाम की स्थापित मूर्ति को खंडित किये जाने से नाराज गोंगपा कार्यकर्ताओं ने गुरसियां में जंगी प्रदर्शन (Ruckus of Ggp workers in Korba ) किया. महासभा व विरोध प्रदर्शन में मूर्ति खंडित करने वालों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज गोंगपा कार्यकर्ताओं ने गुरसियां की दुकानों को बंद कराया व जनपद सदस्य व एक दुकानदार के दुकान में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आधा दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया.

सूरजपुर के बसोर समुदाय ने रोजी-रोटी के लिए बदली जाति, अब खतरे में अस्तित्व

जिले में बांस से सामान बनाने का काम कई दशकों से किया जा रहा है. बसोर समाज के लोग परंपरागत रूप से बांस की चीजें बनाने और इसे बेचने का काम करते हैं. बांस से बनी चीजों को मार्केट नहीं मिलने के कारण इन्हें आर्थिक दिक्कत तो हो ही रही है. इसके साथ ही इस समाज के पढ़े-लिखे लोगों को कहीं रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है.

सरगुजा कलेक्टर की अनोखी पहल: बच्चों की आत्मरक्षा के लिए शुरू किया हिम्मत अभियान

पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव के निर्देशानुसार स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने को जिले में हिम्मत अभियान की शुरुआत (Himmat campaign for self defense of children) की गई. कलेक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector Sanjeev Kumar Jha) और पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले की उपस्थिति में सोमवार कोराजमोहिनी देवी शासकीय कन्या महाविद्यालय में अभियान का शुभारंभ किया गया.

यूक्रेन में फंसी जशपुर की छात्रा प्रगति, वीडियो जारी कर सरकार से लगायी मदद की गुहार

जशपुर की रहने वाली छात्रा प्रगति यूक्रेन में फंसी हैं. प्रगति ने यूक्रेन से वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई (Jashpur student trapped in Ukraine ) है. जशपुर की छात्रा प्रगति का परिवार बेटी की वापसी को लेकर परेशान है. परिवार सरकार से अपील कर रहा है कि उनकी बेटी को वापस लाने में सरकार मदद करे. लेकिन अबतक उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है.

नारायणपुर में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का चौथा सीजन इस दिन होगा आयोजित

अबूझमाड़ पीस मैराथन का चौथा सीजन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा (Abujhmad Peace Half Marathon will be held in Narayanpur) है. सोमवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और माड़ मैराथन समिति के सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर टी शर्ट, पोस्टर और प्रमोशन वीडियो का विमोचन किया.