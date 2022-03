नारायणपुर: अबूझमाड़ पीस मैराथन का चौथा सीजन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा (Abujhmad Peace Half Marathon will be held in Narayanpur) है. सोमवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और माड़ मैराथन समिति के सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर टी शर्ट, पोस्टर और प्रमोशन वीडियो का विमोचन किया.

नारायणपुर में अबूझमाड़ पीस मैराथन के चौथे सीजन

शांति का संदेश देगी मैराथन

इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुनील राठौर ने बताया कि नगरवासियों की पहल से इस बार माड़ मैराथन का चौथा सीजन पूरा किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि 16 वी बटालियन के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है. तीन साल में मैराथन ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. शांति का संदेश देने के लिए 27 मार्च को मैराथन का आयोजन किया जा रहा है. मैराथन में महिला और पुरूष दोनों वर्ग के पृथक-पृथक 5 पुरस्कार क्रमशः पहले स्थान विजेताओं को मैडल और 1 लाख 21 हजार रूपए की राशि दी जाएगी. द्वितीय स्थान को 61 हजार रूपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 31 हजार रूपए, 21 हजार रुपये, 11 हजार रुपये नकद राशि और मैडल से पुरस्कृत की जाएगी.

10 स्थान प्राप्त को किया जाएगा पुरस्कृत

मैराथन दौड़ में 10 स्थान प्राप्त करने वालों को भी पुरस्कृत करने के साथ ही नारायणपुर जिले और ओरछा विकासखंड के 10 पुरूष वर्ग और 10 महिला वर्ग को भी मैडल और 5-5 हजार रूपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा. तीसरे संस्करण में छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न राज्यों के 11797 धावकों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था. मैराथन दौड़ सवेरे 6 बजे जिला मुख्यालय के उच्चतर माध्यमिक विधालय मैदान से शुरू की जाएगी. दौड़ का मकसद माड़ में पूर्ण शांति का पैगाम देना है.गौर हो कि नारायणपुर अब धीरे-धीरे नक्सलियों के खौफ से उभरने लगा है. इस जिले में खेल-खिलाड़ियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये है.