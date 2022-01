cg corona update: छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का कहर, एक दिन में 15 मौतें, रायपुर में 5 लोगों ने गंवाई जान

छत्तीसगढ़ में कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है. कोरोना की तीसरी लहर में (Third wave of corona in Chhattisgarh) गुरुवार को सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत (death toll from Corona increased in Chhattisgarh) कोरोना से हुई है. रायपुर में 5 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है.click here

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन के केसों में उछाल, 13 मरीजों में कोरोना के ओमीक्रोन वैरिएंट की पुष्टि

Omicron cases increased in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ओमीक्रोन के केसों में बड़ा उछाल आया है. यहां बीते 24 घंटे में 13 ओमीक्रोन मरीजों की पहचान हुई है.click here

third wave of corona in chhattisgarh: कोरोना की तीसरी लहर के पीक की ओर बढ़ा छत्तीसगढ़, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा

Corona infection death cases increased: रायपुर में कोरोना संक्रमण से हो रही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. यह कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के पीक की ओर इशारा कर रहा है.click here

कोरोना की तीसरी लहर में खुद को संक्रमण से कैसे बचाएं?...जानिये एक्सपर्ट की सलाह

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप है. लोगों में दहशत है. स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है. इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट और उनके म्यूटेशन की चर्चा हो रही है. ETV भारत ने इसी विषय को लेकर सरगुजा में होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी डॉ. शैलेंद्र गुप्ता से बातचीत की है. click here

chhattisgarh panchayat election: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और उप चुनाव संपन्न, 70 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण (Three-tier panchayat elections) ढंग से संपन्न हो गया. पूरे राज्य में करीब 70 फीसदी मतदाताओं ने गांव की सरकार के लिए ( panchayat elections and by-elections completed in Chhattisgarh) मतदान किया. click here

संत कालीचरण की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी केस डायरी

महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी के मामले में फंसे संत कालीचरण की जमानत याचिका (bail petition of Sant Kalicharan) पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस केस में राज्य सरकार से केस डायरी (Chhattisgarh High Court sought case diary from Chhattisgarh government) तलब की है. click here

रायपुर में देशभक्ति का जज्बा: रिटायर्ड फौजी दे रहे युवाओं को सेना में भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग

free military training in raipur: रिटायर्ड फौजी पन्ना लाल सिन्हा रायपुर में युवाओं को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दे रहे हैं.पन्नालाल के लिए इसकी शुुरूआत करना आसान नहीं था. शुरूआती दौर में तीन बच्चों के साथ नि:शुल्क ट्रेनिंग देने की शुरुआत (free military training in raipur) हुई. अब धीरे-धीरे संख्या बढ़ती जा रही है. click here

भिलाई में सड़क की चौड़ाई कम होने से गई महिला एंकर की जान, जांच में एनएचएआई की बड़ी लापरवाही का खुलासा

भिलाई पावर हाउस के पास सड़क हादसे में असमय मौत की गाल समाई वेब पोर्टल एंकर महिमा शर्मा की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस हादसे की वजह सड़क की चौड़ाई कम होना पाया गया है. महिला एंकर की टैंकर की जद में आने से मौत हो गई थी.click here