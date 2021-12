Chhattisgarh urban body elections 2021: नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत, भिलाई, चरौदा और रिसाली नगर निगम पर कब्जा

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे (Chhattisgarh urban body election results 2021) आ गए हैं. नगर सरकार में कांग्रेस ने बाजी मार (Congress landslide victory in Chhattisgarh urban body elections) ली है. प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की है. click here

Congress victory in Chhattisgarh urban body elections 2021: कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने नहीं टिक सकीं डी पुरंदेश्वरी-सीएम बघेल

दिल्ली और यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार कर लौटने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल का शानदार स्वागत हुआ. निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत (Congress victory in Chhattisgarh urban body elections 2021) से सीएम काफी खुश दिखे. सीएम ने जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर (BJP state in charge D Purandeshwari) निशाना साधा. click here

धर्मलाल कौशिक का बयान: सत्ता और पैसे के दम पर कांग्रेस ने जीता नगरीय निकाय चुनाव

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh urban body election) में मुंह की खा चुके बीजेपी यानी विपक्ष ने कांग्रेस की सत्तारूढ़ सरकार पर गंभीर आरोप (Serious allegations against Congress ruling government) लगाया है. विपक्ष ने इस चुनाव में सत्ता और धनबल के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. click here

Birgaon Urban Bodies Election Result 2021: नहीं मिला किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत

बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव परिणाम 2021 में (Birgaon Urban Bodies Election Result 2021 ) महापौर चुनने के लिए किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला (not get clear majority to choose Birgaon mayor) है. यहां 40 वार्डों के 19 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है. वहीं, 10 वार्डों में भाजपा, 5 वार्डों में जोगी कांग्रेस और 6 निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है. click here

बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव में पिता-पुत्री की जीत, कांग्रेस का महापौर बनाने के लिए पिता ने बेटी से मांगी मदद

बिरगांव नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Birgaon Municipal Corporation Election 2021) में पिता और पुत्री ने अलग-अलग वार्डों से जीत हासिल की है. पिता जहां कांग्रेस से चुनाव लड़े थे वहीं बेटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की है. अब कांग्रेस का महापौर बनाने के लिए पिता ने अपनी बेटी से समर्थन मांगा है click here

नारायणपुर के अबूझमाड़ में धर्मांतरण के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन

अबूझमाड़ में धर्मांतरण का विरोध (Protest against conversion in Abujhmad) करने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अबूझमाड़ क्षेत्र से ईसाई समर्थकों के बहिष्कार को लेकर आकाबेड़ा में पांच परगना क्षेत्र एवं दस पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों का जनसभा (Villagers' rally) चौथे दिन भी जारी है click here

गौरेला पेंड्रा मरवाही में सड़क हादसा: तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 30 तीर्थयात्री घायल, सीएम ने जताया दुख

गौरेला पेंड्रा मरवाही में भीषण सड़क हादसा (Road accident in Gaurela Pendra Marwahi) हुआ है. यहां यात्रियों से भरी बस दुर्घटना का शिकार हो (Bus full of pilgrims fell in ditch at Banjari Ghat ) गई. इस हादसे में 30 तीर्थयात्री घायल हुए हैं click here

Hit and Run Case Bilaspur: अलाव जलाकर बैठे लोगों पर चढ़ाई कार, एक की मौत 3 गंभीर

बिलासपुर में तेज रफ्तार कार ने अलाव जलाकर बैठे लोगों पर कार चढ़ा दी और फरार हो गया. (hit and run case bilaspur ) हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई. तीन की हालत गंभीर है. जिनका इलाज चल रहा है. कार में सवार दो आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दूसरा आरोपी फरार है click here