गौरेला पेंड्रा मरवाही: अमरकंटक से पूजा पाठ कर लौट रहे (Pilgrims returning after worshiping in Amarkantak) तीर्थयात्री हादसे का शिकार हो गए. गौरेला पेंड्रा मरवाही के (Road accident in Gaurela Pendra Marwahi) कारीआम बंजारी घाट में 135 तीर्थयात्रियों को लेकर आ रही बस (Bus full of pilgrims fell in ditch at Banjari Ghat ) खाई में जा गिरी. इस हादसे में 30 श्रद्धालु घायल हो गए हैं. सभी को इलाज के लिए कोटा और रतनपुर के अस्पताल (Hospitals of Kota and Ratanpur) में भर्ती कराया गया है.

ऐसे हुआ हादसा

तीर्थयात्रियों के मुताबिक वह सभी लोग अमरकंटक से पूजा पाठ कर लौट रहे थे. इसी बीच जब बस गौरेला के कारीआम बंजारी घाट पहुंची तो बस ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया. जिसकी वजह से बस खाई में जा गिरी. एक्सीडेंट के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया.

खैरागढ़ के रहने वाले हैं सभी तीर्थ यात्री (pilgrims are residents of Khairagarh)

सभी तीर्थ यात्री खैरागढ़ (pilgrims are residents of Khairagarh) के मदनपुर गांव के रहने वाले हैं. बस के खाई में गिरने की सूचना जैसे पुलिस को मिली. बेलगहना चौकी की पुलिस (Belgahna Police Outpost Team) टीम मौके पर पहुंच गई. उसके बाद सभी तीर्थ यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया. घायल तीर्थ यात्रियों को इलाज के लिए एंबुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.