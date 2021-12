Chhattisgarh urban body election 2021: गुरुवार सुबह 9 बजे से मतगणना, किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा?

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (chhattisgarh municipal election 2021) में मतगणना का दौर है. काउंटिंग के बाद पता चल जाएगा कि इस बार (Counting in Chhattisgarh urban body elections 2021) नगर सरकार की बाजी किसने मारी है. जानिए मतगणना कैसे होगी और इसके लिए क्या खास इंतजाम हैं.

Income Tax Raid in Chhattisgarh 2021: चार शहरों में आयकर विभाग के छापे से हड़कंप, कई बड़े खुलासे की उम्मीद

छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में छापेमारी (Income Tax Raid in Chhattisgarh 2021) की है. करीब 100 से अधिक अफसर कार्रवाई में जुटे हैं. इनकम टैक्स की चोरी समेत कई शिकायतों पर आयकर विभाग यह कार्रवाई कर रही है.

छत्तीसगढ़ में शीतलहर के कारण बढ़ी ऊनी कपड़ों की मांग, बाजार में रौनक

राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पिछले 4 दिनों से रिकॉर्डतोड़ ठंड से लोग परेशान (cold wave in Chhattisgarh) हैं. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ-साथ अलाव का सहारा ले रहे हैं. बात अगर गर्म कपड़ों की करें, तो जिस तेजी से ठंड पड़ रही है. उससे उलन मार्केट में रौनक लौट (Demand for woolen clothes increased) आई है.

chhattisgarh tribals protest: परसा कोल ब्लॉक पर राजस्थान सरकार की चिट्ठी के खिलाफ एकजुट हुआ आदिवासी समाज

परसा कोल ब्लॉक के आवंटन और राजस्थान सरकार की चिट्ठी (Tribals protest against letter of rajasthan Government) के बाद आदिवासी समाज एकजुट हो (Chhattisgarh tribals protest) गया है. ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं ( letter of rajasthan Government Parsa Coal Block) देंगे.

ओमीक्रोन पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट: मंत्री टीएस सिंहदेव ने जताई चिंता, जनवरी-फरवरी में पीक पर होगा ओमीक्रोन !

ओमीक्रोन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Chhattisgarh Health Minister TS Singhdeo) ने गहरी चिंता जताई है. उन्होंने अपील की है कि सभी लोग इस बीमारी से संभलकर रहे और कम बाहर निकले. स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 वॉर-रूम (Covid-19 War Room) शुरू कर दिया है. लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0771-2235091 पर सलाह और मार्गदर्शन दिया जा रहा है.

Chhattisgarh Paddy procurement 2021: छत्तीसगढ़ में अबतक 37.36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी

इन दिनों छत्तीसगढ़ में धान खरीदी तिहार चल रहा है. साल 2021-22 के लिए एक दिसम्बर से धान खरीदी शुरू हुई है. धान खरीदी के 21वें दिन भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में में राजनांदगांव अव्वल रहा. 3,53,870 मीट्रिक टन खरीदी के साथ राजनांदगांव धान खरीदी में नंबर वन रहा.

बस्तर में ठंड का कहर, दंतेवाड़ा में शीतलहर से जन जीवन प्रभावित

बस्तर में शीतलहर का कहर जारी (Cold rises in Dantewada) है. कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोग (cold wave grips dantewada in chhattisgarh) परेशान हैं. दंतेवाड़ा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया ( Minimum temperature is ten degrees) है.

गांजा तस्करी करते चार आरोपी गिरफ्तार, ओडिशा से एमपी हो रही थी तस्करी

ओडिशा से गांजे की तस्करी कर मध्यप्रदेश ले जा रहे चार (four accused arrested for smuggling ganja) आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो क्विंटल गांजा (Two quintals of ganja seized) बरामद किया है.

UP Assembly Election 2022 : छत्तीसगढ़ मॉडल के सहारे विधानसभा चुनाव में जीत की राह देख रही कांग्रेस

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) की तैयारियों में जुटी यूपी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का भरपूर सदुपयोग कर रही है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल. जहां पार्टी ने बघेल को उत्तर प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है यूपी में छत्तीसगढ़ मॉडल के सहारे कांग्रेस जीत की जुगत में लगी हुई है.