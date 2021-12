दंतेवाड़ाः जिले में शीतलहर का कहर जारी (Cold rises in Dantewada) है. कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड से लोग (cold wave grips dantewada in chhattisgarh) परेशान हैं. जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया ( Minimum temperature is ten degrees) है. बात अगर बस्तर की करें तो लगातर बढ़ते ठंड के कारण लोग परेशान (cold wave grips Bastar) है. जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर में भी ठंड का असर दिख रहा है.

दंतेवाड़ा में शीतलहर से जन जीवन प्रभावित

फुटपाथ पर सो रहे लोगों को काफी दिक्कत

बढ़ती ठंड की वजह से लोगों का बुरा हाल है. खासकर फुटपाथ पर सो रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बढ़ती ठंड के बावजूद कुछ चिह्नित जगहों पर ही नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है. इन लोगों के लिए रैन बसेरा में भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है. जिसके चलते कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर ठिठुरकर लोग सोने को मजबूर हैं. हालांकि शहर के कुछ समाजसेवियों ने इनके लिए कंबल की व्यवस्था की है, लेकिन यह नाकाफी है. ऐसे में फुटपाथ पर सो रहे लोगों ने निगम प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है.

सैलानी उठा रहे ठंड का लुत्फ

दंतेवाड़ा जिले में पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफी ठंड (Cold wave grips Dantewada ) है. साल का अंतिम माह होने के कारण भारी संख्या में सैलानी भी बस्तर सहित अन्य जगहों पर पहुंच रहे हैं. नये साल का जश्न मनाने दूर-दूर से सैलानी दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं. ठंड के साथ-साथ बस्तर की हसीन वादियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं. शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर पालिका ने चौक-चौराहों पर लकड़ी का इंतजाम किया है ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सके.

शीतलहर चलने के कारण मौसम में ठंडक

ईटीवी भारत की टीम ने बाहर से आए लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से शीतलहर चलने के कारण मौसम में ठंडक (Minimum temperature is ten degre in Dantewada) आई है. यहां ठंड बढ़ गई है.

चाय की दुकानों पर बढ़ी भीड़

दूरदराज से आए लोग ठंड की वजह से चौक-चौराहों पर लगे चाय के ठेले में नजर आ रहे हैं. चाय की चुस्की लेते समय इन सैलानियों के चेहरे पर राहत देखने को मिल रही है. इससे चाय दुकानदारों की आय भी बढ़ गई है.

आगामी दिनों में और बढ़ सकती है ठंड

दंतेवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के मुताबिक उत्तर-पूर्वी हवाओं के कारण तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है. अभी ठंड और बढ़ेगी (Cold may increase in Dantewada). आगामी दिनों में इसी तरह की ठिठुरन भरी ठंड दंतेवाड़ा सहित बस्तर में रहेगी. हालांकि 25 दिसंबर से हवा की गति बढ़ने और हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम चलने से तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है.