कांकेर: ओडिशा से गांजे की तस्करी कर मध्यप्रदेश ले जा रहे चार (four accused arrested for smuggling ganja) आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो क्विंटल गांजा (Two quintals of ganja seized) बरामद किया है. तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे तीन कार को भी पुलिस ने जब्त किया है.

यह भी पढ़ें: Income Tax raid in Korba 2021 : कोरबा के ज्वैलरी व्यवसायी भगवान दास अग्रवाल के घर इनकम टैक्स का छापा

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तीन कार में आरोपी गांजा की तस्करी कर रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दिया और 20 लाख रुपये का गांजा जब्त किया है.

आतुरगांव के पास स्विफ्ट डिजायर कार को पुलिस ने रोका. वाहन की चेकिंग करने पर संजय जाटव के कब्जे से 16 पैकेटों में भरा हुआ 66 किलो गांजा मिला

कुलगांव में संदिग्ध वाहन टवेरा में दीपक शामंतो और योगेश अटेरिया सवार थे. जिसके पास से 16 पैकेट में भरा हुआ 74 किलो गांजा जब्त किया गया.

घड़ी चौक में मारूति कार को रोककर जांच करने पर आरोपी कपिल चकोटिया से 62 किलो गांजा जब्त किया गया.

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी

कांकेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल ने बताया कि गांजा तस्करी कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. चारों आरोपी एक साथ योजना बना कर कोरापुट ओडिशा से अवैध गांजा खरीदी कर ग्वालियर मध्यप्रदेश बिक्री के लिए ले जा रहे थे. चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. तीन वाहन से कुल दो क्विंटल गांजा जब्त किया गया है. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी जा रही है.

यह भी पढ़ें: Income Tax raid in Korba 2021 : कोरबा के ज्वैलरी व्यवसायी भगवान दास अग्रवाल के घर इनकम टैक्स का छापा

तस्करी का मास्टर माइंड कपिल चकोटिया-पुलिस

कांकेर थाना प्रभारी शरद दुबे ने बताया कि तस्करी का मास्टर माइंड कपिल चकोटिया है. जिसने अपने मामा संजय के साथ मिलकर योजना बनाई थी. पकड़ा गया आरोपी दीपक शामंतो मूल रूप से ओडिशा का निवासी है. जो वर्तमान में ग्वालियर में रहता है.