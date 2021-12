रायपुर: छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में (Chhattisgarh urban body election 2021) अब मतगणना की (Counting in Chhattisgarh urban body elections) बारी है. 23 दिसंबर को सभी नगरीय निकाय के आम चुनाव और 15 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आएंगे. प्रदेश के कुल 385 वार्डों में 1393 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है. 385 वार्डों में कुल 370 वार्ड में आम निर्वाचन हुआ है. 15 वार्डों में उपचुनाव हुआ है. नगरीय निकाय चुनाव की काउंटिंग सुबह 9 बजे (Counting of votes in Chhattisgarh urban body elections 2021) से सभी मतगणना स्थल पर शुरू होगी.

सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ( postal ballot counting)

काउंटिंग शुरू होने पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. 9 बजे के बाद पोस्टल बैलेट स्वीकार नहीं किए जाएंगे. पोस्टल बैलेट की गणना के लिए मतगणना स्थल पर अलग से टेबल की व्यवस्था की गई है.

मतगणना स्थल पर ऐसे होगी काउंटिंग

वोटिंग सेंटर पर सभी पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहेंगे. काउंटिंग के दौरान मतगणना कर रहे कर्मचारी सभी एजेंटों को एक-एक मतपत्र दिखाएंगे. वोटों के 20-20 बंडल उम्मीदवार के नाम के अनुसार तैयार ( bundles will prepared according to name of candidate) किए जाएंगे. फिर इन बंडलों को संबंधित दलों और उम्मीदवारों के बॉक्स में डाला जाएगा. इस तरह हर राउंड की गिनती होगी.

सभी राउंड की गिनती खत्म होने के बाद एसीओ के पास आंकड़े लाए जाएंगे. इसके बाद पार्टी के अनुसार चार्ट बनाया जाएगा. मतगणना अधिकारी हर राउंड में प्रत्याशियों को मिले मतों की घोषणा करेंगे. फिर पूरी गणना होने के बाद अंतिम परिणाम का एलान होगा.

काउंटिंग सेंटर पर मीडिया केंद्र की स्थापना

निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जिन-जिन मतगणना स्थल पर हो रही है, वहां अलग से मीडिया केंद्र (Establishment of Media Center at Counting Center) बनाए गए हैं. हर राउंड के बाद मीडिया को काउंटिंग की जानकारी दी जाएगी.

कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन

काउंटिंग सेंटर पर कोविड-19 गाइडलाइन (covid-19 guideline at the counting center) का सख्ती से पालन होगा. मतगणना में उन्हीं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है. मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है.

मतगणना स्थल में मोबाइल ले जाने पर रोक

काउंटिंग सेंटर्स में मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है. सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर ही जरूरी होने पर मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे.

15 नगरीय निकायों में आम चुनाव के आएंगे नतीजे

भिलाई

भिलाई-चरौदा

रिसाली

बीरगांव

बैकुंठपुर

शिवपुर चरचा

सांरगढ़

जामुल

खैरागढ़

प्रेमनगर

नरहरपुर

कोंटा

भैरमगढ़ नगर पंचायत

भोपालपटटनम नगर पंचायत

मारो

15 वार्डों के उपचुनाव का आएगा परिणाम