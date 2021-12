सनकी सेना के जवान ने प्रेमिका के पति की कराई हत्या, कोरबा पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी

कोरबा जिले के बाल्को थाना अंतर्गत ग्राम कवरु महुआ में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी (blind murder mystery) पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने इस हत्या में शामिल प्रेमिका के सेना के जवान सहित अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी जवान ने इस हत्या के लिए हत्यारों को लाखों की सुपारी दी थी.

बिलासपुर ब्रेल प्रेस बना जरिया... मैथ-साइंस ही नहीं, रामायण-महाभारत भी पढ़ सकेंगे दृष्टिबाधित दिव्यांग

हाल ही में बिलासपुर के ब्रेल प्रेस (Bilaspur Government Braille Press) ने देशभर के 27 ब्रेल प्रेस को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट ब्रेल प्रेस (Best Braille Press Award) का अवार्ड अपने नाम किया है. ऐसा इस प्रेस ने बीते 3 सालों में 70 लाख की कमाई कर किया था. अभी तक तो यहां पहली से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें ही छपती थीं, लेकिन अब धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ भी छप रही हैं. इससे दृष्टिबाधित दिव्यांगों को समाज में समानता का एहसास होगा.

बड़ा सवाल... ना अच्छे फैकल्टी न ही लैबोरेटरी, कैसे भरे छत्तीसगढ़ के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटें ?

छत्तीसगढ़ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों का बुरा हाल (Bad condition of Chhattisgarh private engineering colleges) है. छत्तीसगढ़ में कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर कॉलेजों में अच्छे फैकल्टी और लैबोरेटरी नहीं हैं. इस कारण छात्रों का रुझान सरकारी कॉलेजों की तरफ ही ज्यादा है. नतीजा प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली हैं और सरकारी में भर चुकी हैं...

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने, कृषि मंत्री चौबे बोले-करेंगे पुनर्विचार

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक (Chhattisgarh Agricultural Produce Market Amendment Bill) को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है. मंजूरी न मिलने के बाद इस मामले पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है. इस पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे (Chhattisgarh Agriculture Minister Ravindra Choubey) ने पुनर्विचार करने की बात कही है.

भाजपा नेता की गाड़ी को छोटे हाथी ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे नंद कुमार साय

रायपुर से अंबिकापुर जाने के दौरान भाजपा नेता नंद कुमार साय की गाड़ी को एक छोटे हाथी ने टक्कर (Elephant hit BJP leader Nand Kumar Sai car ) मार दी. हालांकि अभी वो बिल्कुल ठीक हैं.

इस बार विधानसभा सत्र होगा हंगामेदार, अध्यक्ष चरणदास महंत ने जतायी संभावना

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास बिलासपुर प्रवास पर हैं (Assembly Speaker Dr. Charandas Mahant in Bilaspur). इस दौरान मीडिया से मुखातिब हो उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा सत्र हंगामेदार हो (Assembly session likely to be uproar)सकता है.

आजादी के बाद पहली बार जवानों ने डाले हथियार, जवानों के मामले में भूपेश सरकार गंभीर नहीं : नेताम

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम (Rajya Sabha MP Ramvichar Netam) ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि छत्तीसगढ़ में जवानों के मामले में भूपेश सरकार गंभीर नहीं है. उन्हें जवानों की परवाह ही नहीं है. देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुलिस जवान अपने हथियार जमा करने के लिए मजबूर हुए हैं...

Bhopalpatnam Nagar Panchayat Election 2021: बीजेपी-कांग्रेस ने किया डोर-टू-डोर प्रचार, दोनों दलों ने किया जीत का दावा

भोपालपट्टनम नगर पंचायत चुनाव (Bhopalpatnam Nagar Panchayat Election) को लेकर भाजपा, कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्रचार के लिए कमर कस ली है.

कोरबा खदान बंदी पर हाइकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन से नोटिस जारी कर मांगा जवाब

कोरबा की चोटिया खदान में उत्खनन बंद होने पर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और बालको प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

बस्तर में लाखों का गांजा बरामद, मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता

बस्तर में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान (campaign against drugs) के बीच पुलिस ने तस्करी में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से 12 क्विंटल 80 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 64 लाख रुपये आंकी गई है.