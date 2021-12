बिलासपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत (Assembly Speaker Charandas Mahant) ने इस बार विधानसभा सत्र हंगामेदार होने की संभावना (Assembly session likely to be uproar) जतायी है. इस बार बारदाना कमी, धर्मान्तरण, धान खरीदी और कवर्धा की घटना को लेकर हंगामा होने की आशंका जतायी जा रही है.

कई मुद्दों पर हो सकता है हंगामा

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे (Assembly Speaker Dr. Charandas Mahant in Bilaspur) . जहां स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद डॉ. महंत ने मीडिया से चर्चा में इस बार विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जतायी है. डॉ महंत ने बताया कि इस बार विपक्ष के पास अच्छे-अच्छे मुद्दे हैं. कवर्धा की घटना (Kawardha Violence Incident) , बारदाना (Shortage of gunny bags in chhattisgarh), धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Purchase 2021), धर्मांतरण (Conversion in chhattisgarh) का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है, जिसे लेकर हंगामें की आशंका है.

विधानसभा सत्र के लिए आ रहे बम्पर सवाल

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार विधानसभा सत्र के लिए बम्पर सवाल आ गया है. शासकीय विधेयक 3, अशासकीय विधेयक 1, स्थगन 18, ध्यानाकर्षण 110, शून्यकाल की सूचना 78, अशासकीय सतर्कता 5, सूचना 750 है.

हंगामें की पूरी गुंजाईश

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक (Chhattisgarh Agricultural Produce Market Amendment Bill) को राज्यपाल से मंजूरी न मिलने पर महंत ने कहा कि राज्यपाल प्रदेश के प्रमुख हैं. उन्होंने जो किया होगा सोच समझकर किया होगा. आगे उन्होंने कहा कि अगर विधेयक में कोई कमी होगी तो सरकार उसे ठीक करेगी. 13 तारीख से शुरू हो रहे सत्र में इस बार 110 ध्यानाकर्षण लगे हैं. वहीं सात सौ से ज्यादा प्रश्न पहले से ही आ चुके हैं. ऐसे में हंगामेदार सत्र की पूरी गुंजाईश है.