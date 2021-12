रायपुरः कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट के बाद अब ओमीक्रोन का खतरा देश पर मंडरा रहा है. दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट ने पूरे भारत में मौत का तांडव मचा रखा था. तेजी से लोग संक्रमित हो रहे थे.डेल्टा प्लस वैरिएंट इतना खतरनाक था कि इसमें मौत का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया था. रोजाना लगभग हजार से ज्यादा लोगों की मौत देश में कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिली. छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट ने कहर ढाया हुआ(Speed of corona infection increased in Chhattisgarh) था. रोजाना 15 हजार के करीब संक्रमित मरीज मिले थे. सैकड़ों लोगों की रोजाना मौत हो रही थी. वही अब कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को तीसरी लहर बताया जा रहा(Threat of new variant Omicon) है.

Corona new variant Omicron: रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी लापरवाही, कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बढ़ा

विशेषज्ञों की मानें तो ये नया वैरिएंट तेजी से फैल सकता है. हालांकि इसमें मौत की आशंका काफी कम दिख रही है. अगर ये वैरिएंट देश में फैली तो देश में एक बार फिर मौत का तांडव देखने को मिल (Danger of new variants omicron) सकता है.



प्रदेश में बढ़ने लगे संक्रमित मरीजों की संख्या

छत्तीसगढ़ में जहां कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही थी. वहीं, त्यौहारी सीजन के बाद से लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. बात अगर बीते दिन की करें तो 25 हजार 999 सैंपल की जांच हुई. जिसमें 40 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं. जिसके साथ ही पॉजिटिविटी दर प्रदेश में 0.15 फीसद हो गया है. छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 352 है. वहीं, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा में मरीज तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. रायपुर में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 57 हो गई है. वहीं दुर्ग में 46, रायगढ़ में 40 और कोरबा में 36 एक्टिव मरीज हैं. नए वैरिएंट को अगर गंभीरता से नहीं देखा गया तो प्रदेश में दोबारा दूसरी लहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन की आवश्यकता

इस विषय में छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता (Dr Rakesh Gupta President of Chhattisgarh Hospital Board) ने बताया कि कुछ ऐसी प्रमुख वजह है जिसके कारण डॉक्टरों द्वारा तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है. मास्क ना पहनना, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करना, बाजारों में लगातार भीड़, कोरोना होने वाले लक्षण दिखने के बावजूद भी डॉक्टर को ना दिखाना, सामाजिक और राजनीतिक सभावो का होना. अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया और इसी तरह सभाएं और भीड़भाड़ लगती रही, तो संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका है. ऐसे में लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन (Necessary to follow strict corona guidelines ) करना जरूरी है. साथ ही लोगों को ये समझना होगा कि कोरोना संक्रमण अभी भी हमारे बीच है. ये खत्म नहीं हुआ है.