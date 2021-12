रायपुरः छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट में कोरोना (Corona at raipur airport) के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता में साफ तौर पर लापरवाही बरती जा रही (Negligence in Raipur airport for covid) है, जो कि कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of Corona) यानी कि ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) को प्रदेश में दस्तक दे सकता है. मौजूदा समय में पूरे देश में ओमीक्रोन का खतरा मंडरा रहा है. विदेश से आए लोगों पर देश में खासा नजर रखी जा रही है, ताकि कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमीक्रोन से बचा जा सके. नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है.

रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी लापरवाही

गाइडलाइन के अनुसार विदेशों से आने वाले सभी व्यक्तियों का एयरपोर्ट में ही कोरोना टेस्ट (Corona test in airport) किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट में संक्रमित पाया जाता है, तो इसे अस्पताल में 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो.

न हो रही टेस्टिंग और ना ही पूछा जा रहा ट्रेवल हिस्ट्री

एक ओर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड के नए वेरिएंट को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका एयरपोर्ट में पालन हो रहा है. लेकिन जब ईटीवी भारत की टीम ने एयरपोर्ट का जायजा लिया तो नजारा कुछ और ही था. यहां न तो किसी यात्री का कोरोना टेस्ट हो रहा है और न ही किसी से ट्रेवल हिस्ट्री पूछी जा रही है. यानी कि यहां साफ तौर पर लापरवाही बरती जा रही है, जो कि आने वाले समय में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को दस्तक दे सकता.

कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बढ़ा

एयरपोर्ट पर बरती जा रही सावधानी

इस विषय में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान एक यात्री ने बताया कि अभी हम कोलकाता से आ रहे हैं. कोलकाता एयरपोर्ट पर भी हमसे ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया, ना टेस्टिंग के बारे में. यहां रायपुर एयरपोर्ट पर भी हम जब बाहर निकल रहे है तब ना किसी ने हमसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा, ना कोई कोविड टेस्टिंग एयरपोर्ट पर हो रही है. यहां कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा बाद में आम लोगों को उठाना पड़ सकता है.

नए वेरिएंट को लेकर यात्री जागरूक पर लेकिन प्रशासन लापरवाह

यात्रियों का कहना है कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर लोगों में जागरूकता है. लोग अपनी तरफ से सावधानी बरत रहे हैं. यहां एयरपोर्ट पर देख सकते हैं कि सभी मास्क पहने हुए हैं अगर कोई व्यक्ति मास्क नीचे भी करता है तो हम उसे मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी या स्वास्थ्य विभाग का कोई व्यक्ति एयरपोर्ट में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोविड टेस्टिंग के लिए नजर नहीं आ रहा है. हम आराम से एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं. ना हमारा कोई ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा है. ना मास्क के लिए कोई बोल रहा है.

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्वास्थ्य विभाग पर फोड़ा ठीकरा

जब एयरपोर्ट में कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच को लेकर ईटीवी भारत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करनी चाही, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि आप इस बारे में स्वास्थ्य विभाग से बात करें.

विदेशों से आ रहे यात्रियों की हो रही टेस्टिंग

संचालक एपिडेमिक कंट्रोल डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन पाए जाने के कारण भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सावधानी बरती जा रही है. हाई रिस्क देशों में जिसमें यूके, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, जिंबाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इजरायल है... यहां से आने वाले सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है. पॉजिटिव होने पर हॉस्पिटल में 7 दिन के लिए रहना होगा. नेगेटिव आने पर घर में 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. आठवें दिन फिर टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव आने के बाद फिर 7 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन में रहना होगा. इस दौरान स्वास्थ्य का निरंतर चेकअप किया जाएगा. कोई भी लक्षण होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा. पॉजिटिव सभी केस के सैंपल जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है.