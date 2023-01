वॉल पेंटिंग पर घमासान

एमसीबी: मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में वॉल पेंटिंग के घमासान में कांग्रेस पार्षद और विधायक प्रतिनिधि की तीखी बहस हुई. मौके पर पुलिस बल भी पहुंची.मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर रोड एनएच 43 पर बने पुल पर इन दिनों प्रचार जोरों-शोरों से नजर आ रहा है. politics heated up in mcb over wall painting शासकीय पुल के डिवाइडर और वॉल को कांग्रेस पार्टी के विधायक विनय जायसवाल ने एडवरटाइजिंग वॉल और एडवरटाइजिंग डिवाइडर बना दिया है. पुल के दीवार और डिवाइडर पर विधायक के पक्ष में नारे लिखे हैं. mcb news update वहीं विधायक अपने किए गए कार्यो के बखान के स्लोगन भी लिखवा रहे हैं. जो कि एनएच के नियमों की अवहेलना है.

"यह सब लिखवाना उचित नहीं": भाजपा के महामंत्री रामचरित द्विवेदी ने कहा कि "एनएच-43 में रोड डिवाइडर के अगल-बगल जो दीवार खड़ा किया गया है. politics heated up in mcb over wall painting उस पर कांग्रेसियों के द्वारा विधायक का नाम लिखे जाने पर आपत्ति जताई गई है. लेकिन कांग्रेसियों ने उस पर डॉ विनय जायसवाल जिंदाबाद के वॉल पेंटिंग कराए हैं. जो कि सरासर गलत है कोई भी सरकारी संपत्ति में यह सब लिखवाना उचित नहीं होता है. mcb news update लेकिन कांग्रेस की विधायक इसको अपनी संपत्ति समझ कर ऐसा कर रहे हैं."



"कौन से कानून में लिखा है कि नहीं लिख सकते": नगर पालिका उपाध्यक्ष मनेंद्रगढ़ कृष्ण मुरारी तिवारी का कहना है कि "भाजपा के राज में भी वॉल पेंटिंग हर जगह कराया जाता था. जिस प्रकार से भाजपा कराती थी. आज हम कर रहे हैं. politics heated up in mcb over wall painting यह कौन से कानून में लिखा हुआ है कि हम कहीं भी प्रचार के रूप में कुछ नहीं लिख सकते. कांग्रेस की तरफ से जो लिखा जा रहा है. उस पर भाजपाइयों को ज्यादा तकलीफ हो रही है. mcb news update अगर उनकी सरकार बनेगी तो भी अपना प्रचार इस प्रकार कर सकते हैं. इस पर किसी प्रकार का कोई रोक थोड़ी है."



"फिलहाल विवाद को सुलझा लिया गया": मामले में एडिशनल एसपी निवेश बरैया का कहना है कि "जो माल पलटी किया जा रहा था. इसको अभी हमने रुकवा दिया है. बाकी एनएच के एसडीओ के कथन पर क्या सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार की वॉल पेंटिंग करा सकते हैं. politics heated up in mcb over wall painting जनप्रतिनिधि या नहीं एन एच के अधिकारियों के द्वारा ही बताया जा सकता है. mcb news update फिलहाल जो विवाद हो रहा था उस पर अभी मामले को सुलझाया गया है."