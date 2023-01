वॉल पेंटिंग को लेकर भाजपा और कांग्रेस में विवाद

एमसीबी: नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी ने कहा कि "भाजपा के लोगों ने सोशल मीडिया में मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल किया है. dispute between BJP and Congress for wall painting भाजपा नेता राहुल सिंह ने जो शब्द कहा था. उस वीडियो को वायरल नहीं किया गया और न ही दिखाया ही नहीं. mcb news update मैने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैने कहा कानून लेने का अधिकार नहीं है. अगर आपको कोई तकलीफ है तो संबंधित अधिकारी को कंप्लेन करिए. भाजपा के लोगों द्वारा हमारे पेंटर को रोककर हाथापाई कर रहे थे. भाजपा नेता राहुल सिंह ने मुझे कहा तुम मनेंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष हो तो मनेंद्रगढ़ का ठेका ले लिए हो क्या तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे पेंटर को रुकेंगे और लिखने नहीं देंगे.

यह है पूरा मामला: दरअसल एमसीबी के मनेन्द्रगढ़ नेशनल हाईवे में बने डिवाइडर पर विधायक विनय जायसवाल की पेंटिंग पर बवाल खड़ा हो गया था. dispute between BJP and Congress for wall painting politics heated up in mcb over wall painting हसदो पुल के दोनों ओर वाइट ब्लैक मार्किंग के ऊपर विनय जायसवाल के पक्ष में नारे लिखे हैं. mcb news update भाजपा ने इसको लेकर जमकर विरोध किया और आपत्ति दर्ज कराई थी.

कांग्रेस पार्षद और विधायक प्रतिनिधि की तीखी बहस: भरतपुर चिरमिरी में वॉल पेंटिंग के घमासान में कांग्रेस पार्षद और विधायक प्रतिनिधि की तीखी बहस हुई थी. dispute between BJP and Congress for wall painting मौके पर पुलिस बल भी पहुंची. मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर रोड एनएच 43 पर बने पुल पर इन दिनों प्रचार जोरों-शोरों से नजर आ रहा था. politics heated up in mcb over wall painting शासकीय पुल के डिवाइडर और वॉल को कांग्रेस पार्टी के विधायक विनय जायसवाल ने एडवरटाइजिंग वॉल और एडवरटाइजिंग डिवाइडर बना दिया था. पुल के दीवार और डिवाइडर पर विधायक के पक्ष में नारे लिख दिए हैं. mcb news update वहीं विधायक अपने किए गए कार्यो के बखान के स्लोगन भी लिखवा रहे हैं. जो कि एनएच के नियमों की अवहेलना है.